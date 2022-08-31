نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا غني عنه لصحة القلب والشرايين .. فوائد زيت الفول السوداني للصحة والجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏يعتبر زيت الفول السوداني من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد في الحماية من أمراض القلب والشرايين وآلام المفاصل وأمراض الجلد، ‏وله العديد من الاستخدامات في الطهي وتحضير الطعام، حيث يحتوي على كمية من الدهون غير المشبعة وهو ما يجعله انسب اختيار للاستخدام في القلي وطرق الطهي الأخرى عالية الحرارة، ويعتبر مصدر أساسي لفيتامين E، وعليه ‏فإننا من خلال موقع ثقفني نستعرض معكم أهم فوائد زيت الفول السوداني وطريقة الإستفادة منها بالطريقة المثلى.

فوائد زيت الفول السوداني

‏وعلى الرغم من استخدام زيت الفول السوداني في الطهي و القلي، إلا أنه له العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، ‏حيث يعتبر مفيد لأمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين، ‏ ‏وذلك لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومنع امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي، وأكدت العديد من الدراسات أيضا مساعدته في إزالة الكوليسترول الضار من مجرى الدم، ‏ومن ناحية أخرى يعتبر زيت الفول السوداني مفيد بالنسبة لأصحاب مرضى السكري، وذلك حيث تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وفقًا دراسات علمية تم أجراها عام 2016، ‏كما أن استهلاك زيت الفول السوداني يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن لانه يساعد في تحسين عملية الحرق.

استخدامات زيت الفول السوداني

‏وأكدت العديد من المصادر الطبية انه زيت الفول السوداني هو مصدر أساسي لفيتامين هـ، ‏والذي له خصائص مهمة مضادة للشيخوخة حيث يعمل على منع البقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الدقيقة في الجلد، والجلد غير المكتمل والتصبغ، ‏إلى جانب ذلك يعمل الزيت على منع التهابات وخاصة التهابات المفاصل المزمنة التي تسبب الام قوية لا تحتمل، وخاصة لدي كبار السن ومن ناحية اخري يعمل علي تقوية العظام والمفاصل.