نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينورك يا عروسه.. كريم النشا والليمون للتبييض الفورى للجسم والبشرة من اول استعمال بياض ناصع في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى كل فتاة تبحث عن بشرة ناعمة مثالية وخالية من أي عيوب وشوائب نقدم طريقة تحضير كريم النشا والليمون للتبييض، حيث يساهم هذا الكريم في تفتيح المناطق الداكنة المختلفة في الجسم وليس البشرة فقط، فالنشا من المكونات الفعالة والتي لها فوائد عظيمة للبشرة والجلد بشكل عام كما أن الليمون لا يحتاج إلى ذكر كم الفوائد التي يمدنا بها سواء للجسم أو البشرة وكل ذلك سنوضحه في السطور القادمة في مقالنا اليوم. طريقة تحضير كريم النشا والليمون للتبييض مقادير الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ماء ورد.

عصير ليمون. طريقة تحضير الكريم واستخدامه:- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها جيدًا حتى يصبح النشا مذابًا تمامًا في الليمون ثم قومي بوضع الخليط على النار.

قلبي الخليط جيدًا حتى يصبح قوامه كريمي قليلًا ثم ارفعيه من على النار حتى يبرد ثم ضعيه في علبة زجاجية صغيرة.

اغسلي بشرتك أولًا قبل وضع الخليط عليه حتى يتم وضعه على بشرة نظيفة ثم قومي بفرده على البشرة أو المناطق المراد تفتيحها.

اتركيه على المنطقة لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا ثم قومي بغسل المنطقة من الخليط وجففيها ثم رطبيها بكريم مرطب أو أي زيت ترطيب طبيعي.

يمكنك اتباع هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا حتى تجدي نتائج فعالة وبشرة ناعمة وبيضاء وكذلك جسم خالي من أي اسمرار. كريم الفازلين والنشا لتفتيح المناطق الداكنة

مكونات الطريقة:- ملعقة نشا ذرة.

كريم الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة عسل أبيض.

ماء ورد. طريقة التحضير:- ضعي المكونات السابقة كلها في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

بواسطة الماء الدافئ وأي نوع غسول مناسب لبشرتك قومي بتنظيفها جيدًا ثم قومي بوضع الخليط على بشرتك ورقبتك واتركيه لمدة نصف ساعة.

بعد أن يجف قومي بإزالته بالماء البارد أو الفاتر حتى تنغلق مسام البشرة التي فتحتها المياه الدافئة وبعد ذلك يجب تجفيف البشرة جيدًا ثم ترطيبها.

اتبعي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا حتى تحصلي على بشرة مشدودة وناعمة ونضرة. كريم النشا وبياض البيض للتفتيح لتفتيح البشرة وزيادة نضارتها امزجي كريم النشا مع بياض البيض.

اخفقي بياض البيضة جيدا مع ملعقة كبيرة من النشا حتى الحصول على قوام كريمي ناعم .

نظفي بشرتك بالماء ثم ضعي الوصفه لمده ربع ساعه على الوجه والرقبة.

اغسلي بشرتك بالماء البارد والغسول المناسب لبشرتك.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء ناصعة كالثلج . كريم النشا لتفتيح البشرة لتفتيح ونضارة البشرة امزجي النشا مع الموز والبابايا.

اهرسي ثمرة من الموز مع مهروس البابايا وأضيفي إليهم ملعقتين من بودرة النشا .

يمكن اضافة القليل من ماء الورد وضعيه في المبرد لمدة نصف ساعة حتى يتمسك الكريم .

ثم نظفي بشرتك قبل وضع الكريم بحركات دائريه وبلطف ثم قومي بتدليك بشرتك .

يساعد كريم النشا في الحصول علي بشره ناصعه البياض كالثلج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هينورك يا عروسه.. كريم النشا والليمون للتبييض الفورى للجسم والبشرة من اول استعمال بياض ناصع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.