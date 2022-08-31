نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النوجا بالسوداني سريعة التحضير بأربع مكونات بمذاق روعة أفضل من الجاهز في المقال التالي
عمر شويل - جدة النوجا بالسوداني ، من ألذ أنواع الحلوى وتتميز بقوام مطاط ومذاق لذيذ ورائع للغاية، كما أنها مفضلة لدي الكثيرين وتعد بأنواع عديدة من المكسرات والفواكه المجففة، كما يمكن إعدادها بعدة طرق فهناك طرق سريعة التحضير لا تأخذ في تحضيرها سوى دقائق معدودة، وهناك أيضا طرق تقليدية تتطلب الكثير من الوقت أثناء تحضيرها وكذلك تتطلب الكثير من المجهود، وسوف نقوم بتقديم الطريقة السهلة والسريعة فيما يلي.
كما يوجد العديد من أنواع الحلويات اللذيذة والاقتصادية والتي يمكن إعدادها في وقت قليل وبدون أدني جهد مثل طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة أو طريقة عمل حلى الحليب بالعسل الأبيض، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل النوجا بالسوداني.
مكونات النوجا بالسوداني
مما يميز هذه الحلوى هو مذاقها الغني واللذيذ ومكوناتها البسيطة وسنتعرف فيما يلي على المكونات وهي كالتالي:
- كوب من الحليب البودرة أو مقدار ١٢٠ جرام.
- ٣٠٠ جرام من المارشميلو.
- أربع ملاعق من الزبدة أو مقدار ٦٠ جرام.
- ٣٨٠ جرام من الفول السوداني.
طريقة التحضير
طريقة تحضير النوجا بالسوداني سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت ويتم إعدادها دقائق معدودة وفيما يلي سنتعرف على طريقة التحضير وهي كالتالي:
- نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها أربع ملاعق الزبدة وجميع كمية المارشميلو.
- ثم نضع الطاسة على نار هادئة ونقلب الزبدة مع المارشميلو حتي يذوب المارشميلو ويتجانس مع الزبدة.
- ثم نقوم بإضافة كوب الحليب البودرة ونقلب مجددا باستمرار حتي يمتزج الحليب البودرة ويتجانس مع خليط المارشميلو جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفول السوداني للخليط ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- وقبل إضافة الفول السوداني نقوم بتحميصه في طاسة على نار بدرجة حرارة متوسطة حتي يسخن الفول السوداني قليلا.
- وبعدما يتم خلط الفول السوداني مع خليط النوجا جيدا نقوم بصب الخليط في صينية مستطيلة الشكل ونضع بداخلها ورق زبدة.
- ثم نترك النوجا جانبا حتي تبرد وتكون بدرجة حرارة الغرفة.
- ويمكننا وضعها في الثلاجة حتي تبرد بشكل أسرع.
- ثم تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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