بكوب من الزيت حضري الطحينة الخام الأصلية بأسهل وأوفر طريقة وبدون دقيق

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عمر شويل - جدة الطحينة الخام الأصلية ، تعد الطحينة هي من أكثر الأطعمة انتشار تدخل في عمل الكثير من الأطعمة الشهية والمميزة منها أشهرها السلطات، ومن أشهر الأطباق التي تحضر منها هي سلطة الطحينة، ولكن لا يقتصر تحضيرها على السلطات فقط بل يتم استخدامه كنوع من أنواع الصوص الذي يستخدم لعمل الكفتة وغيرها، وتعد الطحينة من السلع غالية الثمن ولكن من خلال مكونات سهلة جداً ومتوفرة في أيدي الجميع يمكننا صنعها داخل المنزل بطريقة سهلة وسريعة بدون استخدام الدقيق أو غيره فهي طريقة سهلة واقتصادية لا تحتاج إلي جهد منا أو تعب وتتم باستخدام الخلاط، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية بمكونات اقتصادية بالمنزل.

مكونات عمل الطحينة الخام الأصلية

يتم تجهيز الطحينة الخام من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

كوب من السمسم المحمص.

كوب من السمسم الأبيض.

1 كوب من الزيت.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة سوف نتعرف على طريقة تحضير الطحينة الخام الأصلية باتباع الآتي:ـ

في وعاء نقوم بمزج السمسم الأبيض مع السمسم المحمص، ثم نقلب المكونات معاً. ثم نضيف خليط السمسم في المطحنة الكهربائية ثم يطحن الخليط حتي يصبح ناعم جداً كالبودر ثم يترك جانباً. في وعاء الخلاط نضيف نصف كوب الزيت ثم نخفق الزيت جيداً حتي يتغير لونه إلي اللون الأبيض. ثم نضيف إليه خليط السمسم المطحون، ثم نخلط المكونات معاً مرة أخرى. بعد ذلك يضاف نصف كوب الزيت المتبقي تدريجياً أثناء الخلط. نستمر في الخلط حتي يصبح لدينا خليط ناعم خالي من أي تكتلات، يسكب الخليط في وعاء أو برطمان ويحفظ في مكان بارد.

طريقة عمل سلطة الطحينة بالثوم

المكونات

ربع كوب من الطحينة.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من الملح والكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

القليل من الماء.

طريقة التحضير

في وعاء نقوم بإضافة الطحينة ثم نضيف إليه الزيت وعصير الليمون ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف الثوم المهروس والتوابل الملح والكمون والكزبرة ونمزج المكونات بشكل جيد. بعد ذلك نضيف القليل من الماء مع الخلط حتي نحصل على القوام المطلوب أو الذي نرغب به ثقيل أو خفيف حسب الرغبة. يسكب الخليط في طبق التقديم ويزين بأوراق البقدونس أو الكزبرة، ثم يقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادي

مكونات سلطة الطحينة بالخيار

7 ملاعق كبيرة من الطحينة.

علبة من الزبادي.

كوب من الحليب الدافئ.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

عصير نصف حبة من الليمون.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير