نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مذهلة غير متوقعة مع ماسك الخل والشبه لإزالة سواد السنين ووضوح البياض الملفت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بياض ملفت للغاية مع ماسك الخل والشبه في مدة قليلة جداً يظهر مفعولة، وتعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات قيمة لأنها تتكون من مجموعة مكونات طبيعية وآمنة ولا احد يتضرر من استخدامها لذلك نستخدمها بدون خوف، ومن المعروف أن هناك العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي لها نتائج مبهرة وكل هذه الوصفات تتطلب المواظبة على الاستخدام وعدم الإهمال، فهيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة على طريقة تحضير واستخدام ماسك الخل والشبه والتعرف على مكونات عمله بالتفصيل عبر موقع ثقفني الاخباري المميز بين الجميع.

مكونات عمل ماسك الخل والشبه

لا تحتاري في الحصول على مكونات عمل ماسك الخل والشبه الرهيب في تفتيح البشرة لأن جميعها موجود في كل منزل وهذه المكونات كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من الحليب البودرة.

الشبه المطحونة ( ملعقة صغيرة منها ).

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الشاي الأخضر ( ملعقة صغيرة ).

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير واستخدام الماسك

تعتبر طريقة تحضير واستخدام هذا الماسك من الطرق السهلة السريعة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به ملعقة الحليب البودرة والشبه المطحونة والنشا ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف عليهم ملعقة الشاي الأخضر أيضاً ونقلب حتى تتداخل المكونات مع بعضها. نضع ملعقة الخل وملعقة ماء الورد بالتدريج على المكونات السابقة ونحرك جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي القوام. نفرد هذا الماسك على البشرة بعد غسلها جيداً ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف. نشطف الوجه جيداً بالماء الفاتر ونكررها كل أسبوعين.

فوائد حجر الشبه للوجه

تعتبر الشبه من الأشياء التي لها قيمة كبيرة في شد البشرة وجمالها ولكن القليل يقدرها فهيا بنا نتعرف على بعضها وهي كما يلي:-