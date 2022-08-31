نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض صاروخي.. كولاجين طبيعي لشد البشرة والجسم دهنة واحدة هتزيل سواد 20 سنة هتبقي زي ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن مشاكل البشرة كثيرة ومتعددة حيث نجد الاسمرار والبقع الداكنة من أول المشاكل التي تظهر على البشرة وذلك بسبب تراكم الجلد الميت ونجد أيضا التجاعيد التي تكون بمثابة الشبح الذي يطارد كبار السن ونجد أن ذلك جعل الكثير من السيدات يبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والقضاء على التجاعيد فتم إيجاد وصفة لبان الذكر حيث نجد له فاعلية كبيرة في التفتيح والتخلص من التجاعيد بشكل نهائي وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة لبان الذكر من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة لبان الذكر

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة من خلال النقاط التالية.

لبان ذكر.

ماء.

نشا.

شاي أخضر.

فازلين.

زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة الكولجين

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به اللبان، الماء، الشاي ونرفع الخليط على النار.

نترك الخليط على النار حتى تمام الغليان.

نقوم برفع الخليط ونتركه يبرد تماما.

ثم نقوم بتصفيته وأخذ الماء ونضع به النشا ونقلبه حتى نحصل على قوام كريمي.

نخلط زيت الزيتون مع الفازلين ونقلبهم على نار هادئة حتى يتم فك الفازلين.

ونقوم بعد ذلك بوضع الزيت والفازلين على الخليط مع التقليب المستمر.

نغسل بعد ذلك الوجه جيدا ثم نقوم بتنشيفه بواسطة فوطة قطنية.

نضع الوصفة عليه ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تجف نقوم بفركها.

نقوم بعد ذلك بغسل الوصفة جيدا ثم نقوم بترطيبها بواسطة كريم مناسب للبشرة.

فوائد لبان الذكر للبشرة

نجد أن لبان الذكر مهم جدا للبشرة وسوف نوضح فوائد اللبان من خلال النقاط التالية.