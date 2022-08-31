نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مذهلة لأقوي الخلطات الطبيعية لفرد الشعر ونتائجها مثل الكيراتين والبروتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحب معظم النساء أن يكون شعرهم ناعم وجميل، وأن يتم فرده بدون، حيث يريدون استخدام خلطات طبيعية، للحصول على شعر ناعم، دون أدنى تجعد، حيث يعد فرد شعرك بدون مواد كيميائية ومواد سامة هوخطوة مهمة نحو شعر أفضل، وتحتوي الخلطات الطبيعية على نباتات وأعشاب، ومكونات تتواجد في كل مطبخ، تجعل التحول أسرع وأكثر كفاءة، مما ينتج عنه شعر أكثر نعومة.



لأسباب عملية يختار الكثيرون علاجات الصالون ويستخدمون أدوات تنعيم الشعرومع ذلك، هناك عواملمثل الحرارة والكلور والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية أو المياه المالحة، تحتوي بعض المنتجات على العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر بفروة الرأس وهناك علاجات منزلية غيرعدوانية، باستخدام مكونات طبيعية ، يمكنك تحضيرها في المنزل والحصول على نعومة مثالية تلبي توقعاتك

1. خلطة زيت الزيتون والبيض لفرد الشعر

ليس سراً، يوصى البعض باستخدام العديد من الزيوت لإصلاح الشعر وتألقه وإعطائه دفعة قوية لكن بطل الترطيب ، وهو الأكثر شهرة ، لن يكون سوى زيت الزيتون للحصول على بدة الأحلام، يتفق العديد من الخبراء على أنها ستكون مثالية للعناية بالشعر لان زيت الزيتون يعتبر غني بمضادات الأكسدة وعوامل الإصلاح، الزيت يحفز بصيلات الشعر ودوران الأوعية الدقيقة وستكونالنتيجة شعر مغذي ولامع وصحي المظهر بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحارب الجفاف بشكل كبير. مثالي للشعر الجاف ، فهو يرطب بعمق ويوفر مرونة كبيرة ويسهل فك تشابكه بشكل لا يصدق.

من جانبها ، يشتهر البيض بخصائصه المغذية والمنشطةوركز مزيجًا من البروتينات التي لن تغذي فروة الرأس فقط، وتمنع تساقط الشعر، بل تنعم أيضًا طولها بفضل محتواه العالي من الكبريت والمعادن (الزنك والسيلينيوم والفوسفور) والفيتامينات (A و D و B12 و B8 و B9) ، يعتبر صفار البيض مفيدًا جدًا للشعر.

مكونات الخلطة

2 بيض

نصف كوب زيت زيتون (بكر مفضل)

طريقة التحضير

1. أولاً ، اخفقي البيض بالزيت.

2. ضعي الخليط على شعرك. اتركه لمدة نصف ساعة.

3. اشطف جيدا لإزالة كل المواد.

4. ضع هذا المنتج ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

لذا فإن مزيج بروتين البيض وزيت الزيتون سيكون مناسبًا جدًا لفرد شعرك. كما أنه الثنائي المثالي لمنع تساقط الشعر وكذلك تعزيز النمو وتقوية فروة الرأس واستعادة لمعان شعرك.

2. وصفة دقيق البيض والأرز لفرد الشعر

يُعرف دقيق الأرز بفوائده المرطبة. على وجه الخصوص ، كريم الأرز (الدقيق المبخر) الذي يغذي فروة الرأس بعمق، يرطبها ، يحميها ، يقويها ويجعلها تلمع. التركيز الحقيقي للبروتين النباتي ، سيعطي هذا الدقيق أيضًا مرونة وليونة وحجمًا أكبر لمعدتك.

مكونات

1 بياض بيضة

50 جرام دقيق أرز

طريقة التحضير

1. يخفق بياض البيض. يضاف دقيق الأرز ويخفق باستمرار.

2. اتركي شعرك مبللاً وقم بتغطية كل شعرك بهذا الخليط.

3. ضعيه على جميع أنحاء الشعر ، وتأكدي من توزيعه بالتساوي على كل خصلة.

4. يشطف جيدا بالشامبو.

5. ضع هذا الخليط مرتين على الأقل في الأسبوع.

عند دمجه مع بياض البيض، سيكون لديك المزيج المثالي للقائمة التي تريدها. على سبيل المكافأة، إذا كان شعرك جافًا وهشًا ، ستشعرين بفرق حقيقي. بعد عدة مرات من الاستخدام ، ستجد شعرًا صحيًا ومغطى ورطبًا وسهل التمشيط. لا مزيد من القوام السلس والبهتان والانقسام: بفضل قوة التغليف