نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شاورما دجاج باحترافية مثل المطاعم بسر الوصفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من افضل الأكلات وأسرعهم في التحضير هي شاورما الدجاج حيث إن طريقتها سريعة وغير مكلفة، وأيضا جميع مكوناتها مفيدة للجسم حيث لن نحتاج إلى صدور دجاج مقطع مكعبات وبعض من الخضار المتوفر في ثلاجتك، يمكنك صنعها بنفسك في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المطاعم وتخسرين أموالك ووقتك في الانتظار، لا عليكي سوى اتباع الخطوات البسيطة الأتي سيتم ذكرها في المقال.

مكونات شاورما دجاج

المكونات الشاورما التي سنحتاجها في هذه الوصفة بسيطة، كل ما يجب عليكي أحضارة هو:

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة علي مكعبات.

زيت نباتي

3 من الفلفل الأخضر أو ألوان حسب الرغبة.

2 طماطم

3 من البصل متوسطة الحجم.

ممكن أضافه مشروم حسب الرغبة (أختياري)

تتبيلة شاورما دجاج

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

1 مكعب مرقه دجاج.

بابريكا مدخنة أو عادية

كاري

ملعقه صغير من 7 بهارات.

ملعقة صغيره من الكمون

ممكن أضافه الفلفل الحار حسب الرغبة.

لقيم الغذائية (لكل وجبة)

728.1 سعرات حراريه

21.3 الكربوهيدرات

56.2 جرام سمين

28.8 جرام بروتين.

طريقة عمل الشاورما

في البداية اغسلي يديك جيدا بالماء والصابون وقومي بتنشيفها جيدا، ثم نبداء بعمل الخطوات الأتية: