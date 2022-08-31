نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبق اليوم .. سليق اللحم في قدر الضغط على الطريقة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الأكلات السعودية من الوصفات الشهية التي يكون المكون الأساسي لها اللحم او الدجاج، ويمكنك تغيير وصفاتك بعمل واحدة من الوصفات الشهية من قلب المطبخ السعودي، ومن بينها سليق اللحم، ويمكن تحضير سليق اللحم في قدر الضغط في البيت بالطريقة السعودية بسهولة باتباع ما يلي. مقادير سليق اللحم السعودي كيلو إلا ربع من لحم الغنم المقطع إلى مكعبات ما يعادل 750 جرام.

ثمرة من البصل.

عود قرفة.

3 حبات من الهيل.

ورقة غار.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبين من الحليب.

كوب من الأرز المصري.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة عمل سليق اللحم في قدر الضغط لعمل سليق اللحم في قدر الضغط على الطريقة السعودية يجب اتباع الخطوات التالية: في قدر الضغط يتم وضع مكعبات لحم الغنم، ثم يتم إضافة الماء حتى تغمر اللحم، وتترك حتى الغليان.

يتم مراعاة إزالة الريم كلما ظهر “الزفر”.

ثم يتم إضافة البصل والهيل والقرفة وورق الغار.

يتم ضغط القدر لمدة تصل حتى 50 دقيقة.

يرفع الغطاء ويتم إضافة الملح والفلفل الأسود، ويتم غلي المكونات معًا لمدة 5 دقائق.

يتم نشل قطع اللحم من القدر، ويتم تصفية المرق، ويترك جانبًا.

في نفس القدر، يتم إضافة الأرز وأربعة أكواب من مرق اللحم، ثم يتم ضغط القدر لمدة 7 دقائق، ويتم بعدها فتح القدر، ويتم إضافة الحليب.

يتم نضج الأرز على نار هادئة حتى يتم التكثيف.

يتم رفع القدر من على النار، ثم يتم إضافة ماء الورد، وييتم التقليب باستخدام الشوكة.

يوضع الأرز في طبق التقديم، ويقدم وبالهناء والشفاء. طريقة سليق الدجاج السعودي لعمل سليق الدجاج إليك المقادير: ملعقة كبيرة من السمن.

5 جرام مستكة.

قطعتين من الدجاج.

كوبين من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الأرز المصري.

كوب من الحليب السائل. طريقة التحضير يتم إذابة السمن في إناء على النار، مع إضافة إليها المستكة.

أضف الدجاج المقطع، ويتم التقليب بالسمن جيدًا.

أضف كوبين من الماء على الدجاج.

ثم يترك على النار لمدة نصف ساعة تقريبًا.

أضف ملعقة صغيرة من الملح على الدجاج، ويتم تقليب المرق حتى ذوبان الملح جيدًا.

الآن انشل قطع الدجاج من المرق، ثم أضف كوب من الأرز على المرق، ويتم التقليب قليلًا.

يترك على النار لمدة ثلث الساعة تقريبًا.

أضف كوب من الحليب السائل فوق الأرز، ويتم التقليب حتى يتم هرس حبات الأرز.

يتم وضع السليق في أطباق التقديم، ويتم إضافة السمن وقطع الدجاج.

يقدم وبالهناء والشفاء.

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