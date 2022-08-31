نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعك السمسم بالحليب ألذ المخبوزات الشهية بأشهى طعم وبأبسط المكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كعك السمسم بالحليب، من أفضل المخبوزات الشهية التي يتم تحضيرها بأسط المكونات المتوفرة داخل المنزل، بدون استخدام السمنة أو الزبدة، فهو يتم تحضيره باستخدام ربع كوب فقط من الزيت، ويعد هذا النوع من المخبوزات من أفضل المخبوزات التي يتم تقديمها مع الشاي أو القهوة في الصباح، ويعرف هذا النوع من المخبوزات باسم كعك الحليب لأنه يتم عجنه باستخدام الحليب دون الماء، ويمتاز هذا النوع من الكعك بقوام رائع هش وطري ولذيذ جداً ويعد من المخبوزات المغذية والمفيدة لاحتوائه على الحليب والسمسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط وأسهل طريقة لعمل كعك السمسم بالحليب بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كعك السمسم بالحليب

يتم تحضير الكعك باستخدام مكونات سهلة واقتصادية وهي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتين من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع كوب من الزيت

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

للدهن

2 ملعقة من العسل الأسود.

كوب من الماء.

كوب من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

بكل سهولة وبساطة يتم إعداد وتحضير كعك السمسم بالحليب من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء متسع نضيف الحليب ثم نضيف إليه الخميرة والسكر، ثم نمزج المكونات بشكل جيد. ثم نغطى الوعاء ويترك لبضع دائق حتي يتفاعل وتنشط الخميرة. بعد ذلك نضيف الزيت والخل ونخلط المكونات مرة أخرى حتي تتجانس تماماً. ثم نخلط الدقيق مع الملح ثم يضاف خليط الدقيق تدريجياً إلي الخليط ونبدأ بعجن المكونات، حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية وغير لاصقة باليد. نغطى العجينة ثم تترك في مكان دافئ حتي تختمر وتتضاعف بالحجم لمدة حوالي ساعة.

طريقة التشكيل

بعد أن تختمر العجينة جيداً نقوم بتقسيمها إلي قطع صغيرة حوالي 15 قطعة أو حسب الرغبة. ثم نكور كل قطعة على شكل كرة صغيرة، ثم تغطى وتترك حتي ترتاح لمدة عشر دقائق. بعد ذلك نجهز خليط الوجه في طبق نضيف العسل الأسود ثم نضيف الماء ونمزج المكونات جيداً. ثم نضع في طبق آخر السمسم ونبدأ بتشكيل الكعك نأخذ كرة من العجين، ثم نفردها باليد على شكل دائرة صغيرة بسمك متوسط. نقوم بعمل تجويف صغير في منتصف الدائرة باستخدام أي شكل دائري صغير متوفر لدينا مثل (غطاء الزجاجة). ثم نقوم بوضع قطع العجينة في خليط العسل والماء ثم نخرجها باستخدام ملعقة، ثم توضع في السمسم حتي تتغطى به تماماً. ترص داخل صينية مدهونة بالزيت، ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي كرات العجين. ثم نغطي الكعك ويترك حتي يختمر مرة أخرى لمدة حوالي من ربع إلي نصف ساعة. بعد ذلك يخبز الكعك في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي. ثم نخرجه من الفرن ثم يغطى بفوطة نظيفة لمدة حوالي عشر دقائق، ثم يقدم مع الشاي أو الحليب بالهنا والشفا.

اسرار نجاح عمل الكعك بالمنزل

توجد بعض من الخطوات الهامة التي تساعد على نجاح عمل الكعك من أهمها ما يلي:ـ

يجب أن يكون الحليب المستخدم دافئ لكي يساعد على تسريع عملية التخمير. يجب عمل اختبار لنشاط الخميرة قبل استخدامها للخبز حتي لا تفسد عملية الخبز وذلك بخلطها مع الحليب والسكر وتركها لبضع دقائق حتي تتفاعل وتظهر فقاعات على السطح. يجب أن يكون الدقيق المستخدم منخول جيداً قبل الاستخدام للتخلص من التكتلات والحبيبات الصغيرة. إذا لم يتوفر لدينا العسل الأسود يمكن استبداله بالسكر الأبيض بمقدار ثلاث ملاعق لكل كوب ماء. إضافة الخل الأبيض تعمل على تحسين قوام المخبوزات لذلك ينصح باستخدامه. عجينة الكعك من العجائن التي يجب أن تعجن مدة كافية حتي تصبح بقوام أملس وناعم.

فوائد السمسم للجسم