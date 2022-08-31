نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقشور الليمون اصنعي سيروم طبيعي لتبيض للوجه وإزالة البقع الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تحضير سيروم طبيعي ، بالمنزل للعناية بالبشرة وحمايتها من العوامل الخارجية التي تتعرض لها البشرة بشكل يومي مثل الشمس والأتربة والجفاف من أفضل الأمور التي تساعد على جعل البشرة نضرة ومشرقة وخالية تماماً من البقع الداكنة وتصبع الجلد، وذلك لأن السيروم يحتوي على زيوت طبيعية تشد الوجه وتعمل على ترطيبه وحمايته من الجاف، كما أنها تعمل على حماية البشرة من التجاعيد وتحارب علامات التقدم بالعمر، ويحتوي أيضًا على قشور الليمون التي تعمل على تفتيح البشرة وتبيضها وذلك لاحتوائها على فيتامين سي الذي يغذي البشرة ويجعلها متوهجة وأكثر إشراقاً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل سيرم طبيعي لشد الوجه وتبيضه بالمنزل.

مكونات عمل سيروم طبيعي للوجه

طريقة تحضير السيروم تحتاج إلي مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

2 حبة من الليمون.

80 مل من زيت اللوز.

1 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير

يتم تحضير سيروم طبيعي للوجه من خلال خطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

يتم غسل حبات الليمون جيداً ثم نقوم بتجفيفها من الماء تماماً، ثم نقوم ببشر حبات الليمون باستخدام مبشرة حتي نحصل على قشور الليمون. ثم نقوم بوضع قشور الليمون في مقلاة، ثم نضيف إليها حوالي 80 مل من زيت اللوز . نقلب المكونات جيداً، ثم نضع المقلاة على نار هادئة مع التقليب المستمر، ثم نتركه حتي يغلي لمدة حوالي 5 دقائق. نطفئ النار ثم نترك المزيج حتي يبرد تماماً، ثم نقوم باستخدام مصفاة سلك ونضع بداخلها قطعة من القطن. ثم نقوم بتصفية الخليط حتي نتخلص من قشور الليمون ونأخذ الزيت فقط. نضيف إلي الخليط ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا ونقلب المكونات حتي تتجانس. ثم يسكب الخليط في عبوة زجاجية نظيفة وجافة تماماً، ثم يحفظ داخل الثلاجة أو في مكان بارد.

طريقة استخدام السيروم على الوجه