نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الوصفات الطبيعية لزيادة الوزن بسرعة وبطريقة صحية ومكونات طبيعية وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص الذين يعانون من النحافة عن معرفة طريقة طبيعية تساعد على زيادة الوزن دون أن تسبب ضررًا للجسم لأن نقص الوزن قد يسبب إزعاجًا للبعض منا، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أهم الوصفات المتنوعة لزيادة الوزن بمكونات بسيطة وغير مكلفة يسهل على الجميع القيام بإعدادها داخل المنزل دون عناء خلال دقائق معدودة. وصفة لزيادة الوزن باستخدام الحلبة تعد من أفضل الطرق لزيادة الوزن في أسرع وقت ممكن. المكونات: عدد ٢ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

اثنان ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

عدد ١ ملعقة كبيرة من الفستق المطحون. طريقة التحضير: في البداية يلزم إحضار وعاء صغير الحجم.

نقوم بوضع مقدار الحلبة المطحونة داخل هذا الوعاء.

بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار الفستق المطحون، ثم يتم إضافة الزبيب، ثم نقوم بوضع كمية العسل.

بعد هذه الخطوة ينبغي تقليب المكونات السابقة جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما البعض.

يتم تناولها مرتين يوميًا بعد الإفطار وقبل النوم مباشرةً، حتى نحصل على أفضل النتائج. وصفة الموز واللبن من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة وزن الجسم في وقت قياسي. المكونات: عدد ١ حبة موز.

كوب ونصف من اللبن.

١/٤ كوب من الجوز.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

٣ ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني. طريقة التحضير: نقوم بوضع الموز، واللبن داخل الخلاط.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار الجوز، اللبن البودرة، زبدة الفول السوداني، العسل الأبيض على المكونات.

نقوم بتشغيل الخلاط حتى يتم تجانس جميع المكونات السابقة جيدًا.

يتم تناول المشروب يوميًا لمدة شهر كامل. وصفة لزيادة الوزن باستخدام التين المجفف تعتبر من أكثر الوصفات التي تساعد على زيادة الوزن، بسبب احتوائها على التين الذي يعد مصدر للبروتين والكربوهيدرات. المكونات: ١/٢ كوب من التين المجفف.

عدد ١ ملعقة كبيرة من اليانسون.

كوب حليب دافئ. طريقة التحضير: أولًا يجب إحضار وعاء متوسط الحجم.

نقوم بنقع التين المجفف داخل هذا الوعاء مع إضافة مقدار الحليب الدافئ.

بعد ذلك نقوم بإضافة كمية اليانسون على جميع المكونات السابقة.

يفضل ترك الخليط لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجم التين المجفف، وأيضًا تتجانس المكونات مع بعضها.

يتم تناول هذا المشروب يوميًا.

ينبغي تناول الطعام بعد هذا المشروب مباشرةً.

يلزم تناول هذا المشروب لمدة شهر كامل حتى نحصل على نتائج مرضية.

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