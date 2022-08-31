كيكة البسكويت بدون فرن ب4 مكونات بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وروعة

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عمر شويل - جدة كيكة البسكويت بدون فرن ، من أنواع الكيك السهل والسريع والذيذ والشهي الذي يعشقه الصغار والكبار ومحبب ومفضل لدى الجميع، وهي تتكون من مكونات بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، ويمكنكم تحضرها في أي وقت، كما أنها من أنواع الحلويات الفاخرة والمميزة التي تقدم في المناسبات والأعياد، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، كما تفضل الكثير من ربات البيوت إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتهم وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، كما يمكنكم تجربة كرات البسكويت بالكاكاو سوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة البسكويت بدون فرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كيكة البسكويت بدون فرن

تتكون كيكة البسكويت بدون فرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

باكيت مهلبية الكاكاو.

عبوة بسكويت سادة مستطيل أو مربع.

عبوة بسكويت بالكاكاو مثل السادة.

3 ونصف كوب حليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة البسكويت بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها مهلبية الكاكاو والحليب، ثم نقلب جيدًا على البارد بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام ويغلي الخليط.

ثم نرفع الحلة من على النار.

بعد ذلك نحضر قالب سهل الفك مستطيل، ثم نضع فيه ورقة زبدة.

ثم ندهن قطعة بسكويت سادة بالمهلبية، ثم نضعها بالعرض في منتصف القالب، ثم ندهن قطعة بسكويت بالكاكاو بالمهلبية، ثم نلصقها في قطعة البسكويت السادة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نغلف البسكويت بالمهلبية المتبقية من جميع الجوانب.

ثم ندخل القالب في الثلاجة ونتركه لمدة ساعتين.

بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة، ثم نفكه.

ثم ندهن جانب الكيكة الذي لم تكن به مهلبية بالمهلبية المتبقية.

بعد ذلك نقطع الكيكة حسب الشكل المرغوب.

ثم نقدم كيكة البسكويت في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح كيكة البسكويت بدون فرن

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح كيكة البسكويت، وهي كالآتي: