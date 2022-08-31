6 وصفات سهلة وصحية بالشوفان

لو بتدوري على وجبة فطار صحية ، مافيش انسب من الشوفان كوجبة فطار سهلة وصحية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 وصفات بالشوفان سهلة التحضير لوجبة الفطار.

وصفات بالشوفان:

الوصفات اللي هنعرفها مع بعض ، بتتعمل بتحضير الشوفان من بالليل بنقع الشوفان في اللبن وبعض النكهات ، خلال فترة الليل الشوفان بيمتص السوائل وبيبقى قوامه سميك ، وبالتالي بيفقد النكهة “النية” اللي بتكون فيه من غير ما يتطبخ على النار ، وبتاكليه كوجبة فطار شهية ومشبعة.

الشوفان غني بالالياف, البروتين, مضادات الاكسدة, ومجموعة كبيرة من الفيتامينات ، بالاضافة ان الشوفان المنقوع طول الليل بيكون هضمه اسهل ، وده بيخليه مثالي لاي شخص بيعاني من حساسية في المعدة.

وتقدري تعملي الوصفات بأي نوع شوفان تفضليه.

وصفات الشوفان بالنكهات:

قبل ما نعرف الوصفات اللي بالنكهات ، هنشوف وصفة الشوفان الاساسية.

وصفة الشوفان الاساسية البسيطة:

المقادير:

– ½ كوباية شوفان.

– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.

– 2 معلقة صغيرة عسل.

– 2/3 كوباية لبن.

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض ، وسيبيهم لمدة ساعتين على الاقل ، والافضل طول الليل.

1- وصفة الشوفان بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني:

المقادير:

– ½ كوباية شوفان.

– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.

– 2 معلقة صغيرة عسل.

– 2 معلقة صغيرة كاكاو بودر.

– 1 معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

– 2/3 كوباية حليب لوز او لبن عادي.

– للتزيين: شوكليت شيبس, زبدة فول سوداني.

طريقة التحضير:

في طبق كبير او برطمان ضيفي الشوفان, بذور الشيا, العسل, الكاكاو, زبدة الفول السوداني, اللبن ، وقلبيهم مع بعض كويس ، دخليه التلاجة طول الليل ، ولو لقتيه سميك اوي لما تيجي تاكليه ممكن تزودي له شوية لبن ، وضيفي على الوش الشوكليت شيبس وزبدة الفول السوداني.

2- الشوفان بالكوسة والشوكليت شيبس:

المقادير:

– ½ كوباية شوفان.

– 1 معلقة كبيرة من زبدة الشيا.

– 2 معلقة صغيرة عسل.

– ¼ كوباية كوسة مبشورة.

– 2 معلقة كبيرة شوكليت شيبس.

– ½ كوباية لبن.

– للتزيين: كوسة مبشورة, شوكليت شيبس, زبدة فول السوداني اوزبدة لوز.

طريقة التحضير:

بنفس الطريقة اللي فاتت اخلطي كل المكونات مع بعض ، ودخليه التلاجة طول الليل.

لو انتي مش من محبين الطعم الحلو والحادق مع بعض ممكن تستغني على الشوكليت شيبس في الوصفة وتكتفي بنكهة الكوسة.

3- الشوفان بالفراولة:

المقادير:

– ½ كوباية شوفان.

– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.

– 1 معلقة كبيرة عسل.

– ½ كوباية فراولة, متقطعة شرايح.

– ½ معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

– 2 معلقة كبيرة زبادي.

– ½ كوباية لبن.

– للتزيين: زبادي, مربى فراولة, فراولة متقطعة شرايح.

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض ، ودخليه التلاجة طول الليل.

4- الشوفان بالخوخ:

المقادير:

– ½ كوباية شوفان.

– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.

– 1 معلقة كبيرة عسل.

– ½ حبة خوخ, مفرومة.

– ½ معلقة صغيرة قرفة.

– ¼ معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

– 2/3 كوباية لبن.

– للتزيين: زبادي, خوخ متقطع مكعبات, قرفة, عسل.

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض ، ودخليه التلاجة طول الليل.

5- الشوفان بالموز:

المقادير:

– ½ كوباية شوفان.

– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.

– 2 معلقة صغيرة عسل.

– ¼ موزة, مهروسة.

– 2 معلقة كبيرة جوز مفروم.

– ¼ معلقة صغيرة قرفة.

– 2/3 كوباية لبن.

– للتزيين: موز متقطع شرايح (حوالي ¼ موزة), جوز مفروم, زبدة فول سوداني.

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض ، ودخليه التلاجة طول الليل.

6- الشوفان بزبدة اللوز:

المقادير:

– ½ كوباية شوفان.

– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.

– 2 معلقة صغيرة عسل.

– 1 معلقة كبيرة بروتين بودر.

– 1 معلقة كبيرة زبدة لوز ، ولو مش متوفرة ممكن تستبدليها بزبدة فول سوداني.

– ¼ معلقة صغيرة قرفة (اختياري).

– 2/3 كوباية لبن.

– للتزيين: زبدة لوز, جرانولا, بذور الشيا.

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات مع بعض ، دخليه التلاجة طول الليل.

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