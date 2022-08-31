6 وصفات سهلة وصحية بالشوفان

لو بتدوري على وجبة فطار صحية ، مافيش انسب من الشوفان كوجبة فطار سهلة وصحية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 وصفات بالشوفان سهلة التحضير لوجبة الفطار.
وصفات بالشوفان:
الوصفات اللي هنعرفها مع بعض ، بتتعمل بتحضير الشوفان من بالليل بنقع الشوفان في اللبن وبعض النكهات ، خلال فترة الليل الشوفان بيمتص السوائل وبيبقى قوامه سميك ، وبالتالي بيفقد النكهة “النية” اللي بتكون فيه من غير ما يتطبخ على النار ، وبتاكليه كوجبة فطار شهية ومشبعة.
الشوفان غني بالالياف, البروتين, مضادات الاكسدة, ومجموعة كبيرة من الفيتامينات ، بالاضافة ان الشوفان المنقوع طول الليل بيكون هضمه اسهل ، وده بيخليه مثالي لاي شخص بيعاني من حساسية في المعدة.
وتقدري تعملي الوصفات بأي نوع شوفان تفضليه.
وصفات الشوفان بالنكهات:
قبل ما نعرف الوصفات اللي بالنكهات ، هنشوف وصفة الشوفان الاساسية.
وصفة الشوفان الاساسية البسيطة:
المقادير:
– ½ كوباية شوفان.
– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.
– 2 معلقة صغيرة عسل.
– 2/3 كوباية لبن.
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض ، وسيبيهم لمدة ساعتين على الاقل ، والافضل طول الليل.
1- وصفة الشوفان بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني:
المقادير:
– ½ كوباية شوفان.
– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.
– 2 معلقة صغيرة عسل.
– 2 معلقة صغيرة كاكاو بودر.
– 1 معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.
– 2/3 كوباية حليب لوز او لبن عادي.
– للتزيين: شوكليت شيبس, زبدة فول سوداني.
طريقة التحضير:
في طبق كبير او برطمان ضيفي الشوفان, بذور الشيا, العسل, الكاكاو, زبدة الفول السوداني, اللبن ، وقلبيهم مع بعض كويس ، دخليه التلاجة طول الليل ، ولو لقتيه سميك اوي لما تيجي تاكليه ممكن تزودي له شوية لبن ، وضيفي على الوش الشوكليت شيبس وزبدة الفول السوداني.
2- الشوفان بالكوسة والشوكليت شيبس:
المقادير:
– ½ كوباية شوفان.
– 1 معلقة كبيرة من زبدة الشيا.
– 2 معلقة صغيرة عسل.
– ¼ كوباية كوسة مبشورة.
– 2 معلقة كبيرة شوكليت شيبس.
– ½ كوباية لبن.
– للتزيين: كوسة مبشورة, شوكليت شيبس, زبدة فول السوداني اوزبدة لوز.
طريقة التحضير:
بنفس الطريقة اللي فاتت اخلطي كل المكونات مع بعض ، ودخليه التلاجة طول الليل.
لو انتي مش من محبين الطعم الحلو والحادق مع بعض ممكن تستغني على الشوكليت شيبس في الوصفة وتكتفي بنكهة الكوسة.
3- الشوفان بالفراولة:
المقادير:
– ½ كوباية شوفان.
– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.
– 1 معلقة كبيرة عسل.
– ½ كوباية فراولة, متقطعة شرايح.
– ½ معلقة صغيرة فانيليا سائلة.
– 2 معلقة كبيرة زبادي.
– ½ كوباية لبن.
– للتزيين: زبادي, مربى فراولة, فراولة متقطعة شرايح.
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض ، ودخليه التلاجة طول الليل.
4- الشوفان بالخوخ:
المقادير:
– ½ كوباية شوفان.
– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.
– 1 معلقة كبيرة عسل.
– ½ حبة خوخ, مفرومة.
– ½ معلقة صغيرة قرفة.
– ¼ معلقة صغيرة فانيليا سائلة.
– 2/3 كوباية لبن.
– للتزيين: زبادي, خوخ متقطع مكعبات, قرفة, عسل.
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض ، ودخليه التلاجة طول الليل.
5- الشوفان بالموز:
المقادير:
– ½ كوباية شوفان.
– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.
– 2 معلقة صغيرة عسل.
– ¼ موزة, مهروسة.
– 2 معلقة كبيرة جوز مفروم.
– ¼ معلقة صغيرة قرفة.
– 2/3 كوباية لبن.
– للتزيين: موز متقطع شرايح (حوالي ¼ موزة), جوز مفروم, زبدة فول سوداني.
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض ، ودخليه التلاجة طول الليل.
6- الشوفان بزبدة اللوز:
المقادير:
– ½ كوباية شوفان.
– 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا.
– 2 معلقة صغيرة عسل.
– 1 معلقة كبيرة بروتين بودر.
– 1 معلقة كبيرة زبدة لوز ، ولو مش متوفرة ممكن تستبدليها بزبدة فول سوداني.
– ¼ معلقة صغيرة قرفة (اختياري).
– 2/3 كوباية لبن.
– للتزيين: زبدة لوز, جرانولا, بذور الشيا.
طريقة التحضير:
اخلطي كل المكونات مع بعض ، دخليه التلاجة طول الليل.
بتعملي دايت ومفيش وقت تحضري فطار الصبح؟ وصفة الشوفان المغذية والسريعة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 وصفات سهلة وصحية بالشوفان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.