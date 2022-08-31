نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري خبز الشوفان الصحي في الطاسة بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد خبز الشوفان ، من أكثر أنواع الخبز الصحية وذلك لأنه مصنوع من دقيق الشوفان الغني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، وهو يعد أحد أفضل الأطعمة المسموح بتناولها خلال فترة الحمل فهو أمن للأم، يوفر هذا النوع من الخبز فوائد عديدة حيث أنه غني بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، ويحتوي نصف كوب أي حوالي 78 جرام من الشوفان الجاف علي المنغنيز 191% من الحاجة اليومية للجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أبسط الخطوات لتحضير خبز الشوفان الصحي في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل خبز الشوفان

يحتوي هذا الخبز علي مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

2 كوب من دقيق الشوفان.

كوب دقيق كامل الحبة.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب وربع من الماء الدافئ.

معلقة كبيرة من السكر.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم خطوات تحضير خبز الشوفان في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في وعاء صغير ضعي ربع كوب من الماء الدافئ والخميرة والسكر وقلبي جيداً. بعد ذلك غطي الوعاء واتركيه في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة، في وعاء كبير ضعي دقيق الشوفان ودقيق القمح والملح وقلبي جيداً. ثم أضيفي خليط الخميرة ثم أضيفي باقي الماء بالتدريج واعجني حتي تحصلي علي عجين طري ومتماسك. غطي الوعاء بفوطة نظيفة واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة، بعد ذلك شكلي العجين علي شكل كرات صغيرة ثم افردي كل كرة حتي تصبح رقيقة. بعد ذلك علي نار متوسطة وسخني مقلاة أو صباحاً غير قابل للالتصاق ثم ضعي عليها الرغيف الأول واتركيه من ثلاث إلي خمس دقائق حتي ينضج. ثم اقلبي الخبز علي الجهة الأخرى واتركيه لمدة ثلاث إلي خمس دقائق وقدميه ساخناً علي سفرة الفطور مع الأجبان.

نصائح عند تحضير الخبز

سوف نقدم لكم بعض النصائح لنجاح وصفة الفطائر وهي كما يلي:-