نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وقشور البيض الرهيب: لتفتيح البشرة ١٠درجات ويزيل الرؤوس السوداء ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وقشور البيض الرهيب , حيث يعد الماسك الرائع للبشرة ويقضي على الرؤوس السوداء ويخلص الوجه من المسامات الواسعة, ويعمل على شد البشرة دائما في فصل الصيف والحر يجعل البشرة سمراء جدا ونذهب إلى الصيدليات لشراء كريمات تفتيح قوية وباهظة الثمن ليست له نتيجة مضمونة ده غير الأضرار التي تسببها علي البشرة لاحتوائها على مركبات كيميائية ضارة, ولكن نحنا نقدم لكم ماسكات طبيعية من مواد طبيعية ليست بها أي ضرر على البشرة والجسم بل تغذي البشرة وتعمل على تفتيحها تدريجياً بشكل مضمون ومجرب وفعال وهذا الماسك رائع جدا ونتائجه فورية وسريعة لاحتوائه علي قشور البيض التي تعمل علي تغذية البشرة وتحارب التجاعيد وتخلصك من الخطوط الدقيقة والرفيعة في البشرة تجعل البشرة مرنة وتلطف البشرة فهي موسوعة واسعة في الفوائد للبشرة, سوف نتعرف على هذا الماسك من خلال مقالنا من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وقشور البيض الرهيب لتفتيح البشرة حتي 10 درجات فوري2022.

مكونات تحضير النشا وقشور البيض الرهيب لبشرة أفتح حتي 10 درجات فوري

نتعرف معا علي مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

قشور ثلاثة بيضات.

٢ملاعق من ماء الورد.

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من زيت البرتقال.

طريقة التحضير

أليكم اليوم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نغسل قشور البيض جيداً حتى نتخلص من أي بواقي من سائل البيض. ثم نقوم بتجفيف جيداً ذلك بتركه في الهواء حتي يجف تماماً. بعد ذلك نضع قشور البيض في مطحنة التوابل ونقوم بطحنه جيداً حتى يصبح بودر ناعم جداً. ثم نقوم بوضع مسحوق البيض في طبق ونضع عليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نضيف ملعقة زيت البرتقال ونقلب جيداً حتى يمتزج الزيت مع المكونات جيداً. أصبح الماسك جاهز للاستعمال على البشرة.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-