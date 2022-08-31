نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو جالك ضيوف فجأة أو مكسلة.. اكلات سريعة وسهلة واقتصادية بمكونات من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن قدوم أحد الضيوف إلى المنزل فجأة أمرًا يجعل الكثير منا يحتار ويرتبك، وخاصةً عند قدوم الضيف في وقت الغداء أو العشاء فيحتاج صاحب المنزل إلى تحضير وجبة في وقت قليل، وهذا الأمر نوفره لك من خلال سطور المقال القادمة حيث نوفر لكم أفضل طرق لعمل اكلات سريعة وطعمها لذيذ، كما ستكون هذه الأكلات بسيطة من حيث مكوناتها وموفرة أيضًا.

اكلات سريعة

حتى تعدي وجبة غداء أو عشاء سريعة ومميزة عليك أن تتابع الطرق التي نقدمها لكم فيما يلي:

كبدة دجاج محمرة

من أسهل الطرق التي يمكنك تحضيرها كبدة الدجاج المحمرة، إذ يمكنك تحضيرها من خلال غسلها وتنظيفها بشكل جيد، ثم عليك بتسخين كمية مناسبة من الزيت وضعي بها الثوم المفروم وقلبي حتى تتصاعد رائحته، ثم ضعي قرن من الفلفل الأخضر الحار وقلبي، بعدها عليك بتقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة وضعيها في الطاسة وقلبي، ثم ضعي عليها الملح والفلفل، وبمجرد أن يتغير لونها ارفعيها من على النار وقدميها مع الخبز الساخن، وطبق من البطاطس المحمرة.

الشكشوكة

أكلة من الأكلات البسيطة والمتوفر مكوناتها في كل منزل، فعليك في البداية وضع ملعقة كبيرة من السمن في طاسة عميقة واجعليها تسخن.

ثم قطعي واحدة من البصل قطعًا صغيرة وضعيها في الطاسة وقلبي حتى تذبل بعدها ضعي حبتين من الطماطم المقطعة قطعًا صغيرة وقلبي جيدًا.

ثم اتركيها تتسبك جيدًا بعد ذلك يمكنك تقطيع قرن من الفلفل الحار وتقليبه مع الطماطم، ثم قومي بتكسير حبتان من البيض وضعي الفلفل الأسود والملح حسب رغبتك وقلبي.

واتركيه حتى تنضج، يمكنك وضعها في الفرن تحت الشواية لمدة دقيقة حتى يصبح لون الوجه ذهبي، وقدميها مع الخبز الساخن وطبق المخلل والبطاطس المحمرة.

هذه الكمية تكفي لشخصين أو ثلاثة على الأكثر.

في نهاية مقال اكلات سريعة فقد قدمنا لكم ألذ الأكلات التي يمكنك تحضيرها وأسهلها صنعًا، فعليك تحضيرها حين الحاجة إليها حيث عرضنا عليكم طريقة عمل كبدة الفراخ المحمرة، وشكشوكة البيض اللذيذ، فهذه الأكلات بها العديد من العناصر المفيدة للجسم.