نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتفردي شعرك بنفسك… الخميرة لفرد الشعر وتنعيمه هو الحل السحري للشعر الخشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني العديد من السيدات والفتيات من صعوبة فرد الشعر وتنعيمه، حيث أن حلم معظم النساء هو الحصول على شعر ناعم ومفرود فـ إن سر جمال المرأه يكمن في شعرها، هذا بالإضافة إلى أن البعض من النساء يمكن أن تلجأ إلى الكريمات والمواد الكيميائية، وذلك لكي تحصل علي شعر مفرود بدون اي تعاريج أو تموجات وناعم، وفيما يلي سـ نقدم لكم وصفة خيالية لجعل الشعر كالحرير، فـ تابعوا.

الخميرة لتنعيم وفرد الشعر

كما ذكرنا يمكن للكريمات او المواد الكيميائية المستخدمة أن تضر الشعر وتعطي نتيجه عكسيه أو نتيجة غير مرغوبة، لذلك تلجأ السيدات والفتيات إلى استخدام المواد الطبيعية ذات التأثير الأمن للشعر، وقد تم استخدام الخميرة في تلك الوصفه وذلك للفوائد التالية:

تعمل الخميرة على تغذية فروة وتقوية الشعر.

تمنع تقصف الشعر وتساقطه.

كذلك تمنع الشعر من التلف، و تحد أو تقلل من اللون الابيض في الشعر.

الخميرة تتمتع بتوافر فيتامين “ب” فيها وهذا الفيتامين يعمل حماية الشعر من اي مشاكل جلديه وامراض.

أيضًا تعمل الخميرة على لمعان الشعر.

تقلل الخميرة من هيشان الشعر وتجعله انسيابي.

كما ترطب الخميرة الشعر وتحميه من الجفاف.

وصفة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر

في تلك الوصفة سوف نحتاج بعض المكونات البسيطة والتي سوف تعطي نتيجه من المرة الأولى، وتلك المكونات كالتالي:

خميرة فورية مقدار نصف كوب.

موزه ويجب أن تكون مهروسة.

كوب من الماء.

نصف كوب من الزبادي.

طريقة تحضير وصفة الخميرة

لكي يتم تحضير تلك الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية لكي تعطي النتيجة المطلوبة والتاثير المرغوب، وهي كما يلي:

أولا في وعاء صغير يتم وضع الخميرة والماء والموز وكذلك الزبادي ومزجهم معا جيداً.

يجب أن يتم التقليب إلى ان يكون الخليط متجانس.

ثم يتم فرد الخليط المتجانس على الشعر بداية من الفروة وحتى نهاية الشعر.

مع أن يوضع الخليط لمدة ساعة على الشعر.

وبعدها يتم غسل الشعر بعد تلك الفترة بالماء والشامبو، وسيتم ملاحظة النتيجة بعد المرة الأولى.

وصفة الماء والخميرة لتنعيم وفرد الشعر

كل ما ستحتاجه هو:

خميرة فورية نصف كيس. 3 ملاعق ماء دافئ.

طريقة تحضير خليط الخميرة والماء