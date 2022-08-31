نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العمر مجرد رقم.. كريم كولاجين طبيعي للتخلص من كل التجاعيد ستعود بشرتك شابة كأنك 20 سنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية صنع كريم كولاجين طبيعي لشد تجاعيد الوجه، باستخدام مكونات طبيعية ومتوفرة في كل منزل وله نتائج مضمونة وممتازة ويتساءل الكثير عن كيفية عمل كولاجين طبيعي بمكونات طبيعية وآمنة وغير مكلفة، من أجل الحصول على إشراق ونضارة البشرة وهذا الذي سوف نقوم بتوضيحه.

كريم كولاجين طبيعي

تحضير كريم كولاجين طبيعي في المنزل بعبر من أسهل الأمور وابسطها وغير مكلفة أيضًا، والتي يمكن أن تتنفذ دون حاجة لشراء منتجات غالية الثمن محتوية على كولاجين وطريقة تحضيره هي:

إحضار علبة زبادي ومعلقة عسل أبيض صغيرة ومعلقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر ومعلقة كبيرة نشا.

ثم نخلط جميع المكونات حتى تتكون عجينة سهلة في الفرد.

ثم نضع الكولاجين الطبيعي على الوجه لمدة تصل إلى نصف ساعة.

نغسل الوجه جيدًا ونضع أي كريم مرطب لترطيبه.

تحضير كولاجين طبيعي باستخدام لبان الذكر وماء الورد

تعد ماء الورد مع لبان الدكر من المواد الطبيعية، التي تقوم بمحاربة التجاعيد بشكل جيد وتقوم بشد البشرة، وتتخلص من الخطوط الرفيعة الموجودة في الوجه:

إحضار ٣ معالق لبان ذكر الحصى وكوب ماء ورد.

ثم نقوم بوضع لبن الذكر في كوب ماء الورد وتركه لمدة ليلة كاملة ثم يصفي للتخلص من الحصي.

ثم نضع معلقة دقيق واحدة إلى ماء لبان الذكر.

ثم نضع هذه المقادير على نار منخفضة مع التقليب حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم نضع الكولاجين الطبيعي على الوجه وتركه حتى يجف ثم نغسل الوجه ونضع كريم للترطيب.

فائدة الكولاجين الطبيعي للوجه

تعددت فوائد الكولاجين الطبيعي للوجه ومنها:

يجعل البشرة نضرة وصافية كما يحافظ على مرونتها.

يعمل على شد البشرة ويملأ التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة في الوجه.

يقوم بمحاربة كافة العلامات الخاصة بتقدم العمر.

يقوم بتجديد خلايا البشرة ويفتح لونها.

ولأن وجه المرأة هو أكثر ما تهتم به المرأة لسواء لتبييضه أو تفتيحه أو للتخلص من حب الشباب، وتعتبر مشكلة التجاعيد والخطوط التي تظهر في الوجه مشكلة كبيرة جدًا تؤدي إلى أرق بعض السيدات، ونظرًا للأسعار العالية للمنتجات المخصصة لهذه التجاعيد قمنا بإيضاح طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي.