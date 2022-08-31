نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو هايش أو جاف أو مجعد.. الحل السحري بدون تكاليف أو ضرر بأقوى كيراتين طبيعي للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أرهقت مواد الفرد الكيميائية شعرنا وتسببت في تساقطه وتقصفه بشكل كبير، لذلك نقدم لك اليوم كيراتين طبيعي للشعر يتكون من مواد طبيعية خاصة لن يسبب أي أضرار في شعرك، بل ويجعله ناعم مسترسل ويمنحه التغذية المطلوبة، ووصفاتنا جميعها مجربة وآمنة ويمكنك أن تثق بها ١٠٠٪، ولذلك تابع قراءة مقالنا اليوم حتى تستفيد من وصفتنا السحرية.

كيراتين طبيعي للشعر

من خلال مجموعة من المواد الطبيعية تستطيعين فرد شعرك وتغذيته دون أن يحدث له أي ضرر ولن تحتاجي إلى الذهاب لمراكز التجميل المكلفة بعد ذلك.

قناع الأعشاب

قناع الأعشاب هو عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبيعية المخلوطة مع بعضها لفرد شعرك، والتي تكون:

“ريحان، خزامى، بابونج، مرامية، إكليل الجبل، زعتر” يمكنك أن تختاري العشب

الذي ترغبين به من هذه الأعشاب بمقدار ٥ ملاعق كبيرة.

ماء بمقدار ٣ أكواب.

خل بمقدار ١ ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

قومي بوضع العشبة التي قومتي باختيارها في كمية الماء واتركيها على النار حتى تغلي.

أضيفي بعد ذلك الخل عليها وانتظري حتى تبرد تماماً.

قومي بعد ذلك بوضعها على شعرك لمدة ساعتين ثم اشطفيه بالشامبو.

الزيوت الطبيعية

إن الزيوت الطبيعية هي أفضل ما يمكن أن تستخدميه من أجل فرد شعرك، لذلك تعرفي على هذه الوصفة:

المكونات

زيت خروع بمقدار ٦٠ جرام.

جل صبار بمقدار ٦٠ جرام.

زيت خشب الصندل أو خشب الأرز أو زيت الخزامى بمقدار ٦ نقاط منه.

طريقة التحضير

نقوم بوضع كل الزيوت التي ذكرناها مع بعض ويتم تقليبهم جيداً.

يتم تدفئتهم على النار قليلا حتى تكونين قادرة على وضع المزيج على شعرك.

يتم وضع خليط الزيوت على الشعر بالكامل بداية من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم يتم غسله بالشامبو والماء الفاتر.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون ذكرنا لك أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها من أجل عمل كيراتين طبيعي للشعر بدون أي خطر على شعرك أو أضرار، بل سوف تمنح شعرك التغذية السليمة والفيتامينات والمعادن المطلوبة.