نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محبشة واقتصادية ولذيذة.. لو عندك عجينة طعمية إليكِ طريقة عجة الطعمية الاسكندراني على طريقة المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفضل الكثير من الناس أن يقوموا بصنع عجة الطعمية، وتقديمها على وجبة الإفطار للاستمتاع بطعمها اللذيذ، كما أنها من وجبات الإفطار المفضلة لدى الكثير، ويتم بطريقة معينة سنقوم بتقديمها في الأسطر القادمة

عجة الطعمية

عجة الطعمية من الأكلات المفضل للكثير من الناس، فأغلب الناس يفضلون الاستمتاع بتناولها في وجبة الإفطار، وتتميز تلك الأدلة بطعمها اللذيذ المتميز.

هذا الطعام ليس لذيذ الطعم فحسب، بل إنه يتميز بأن له قيمة غذائية عالية، فهو يتكون من بعض المكونات الصحية الطبيعية التي بها مختلف العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان، سنقوم بتقديم طريقة عمل عجة الطعمية في الأسطر القادمة.

طريقة عمل عجة الطعمية

قد تكون طريقة تحضيرها تستهلك بعض الوقت، ولكنها تستحق، فهي أكلة بها الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان، وتعطي إحساس بالشبع لوقت طويل.

المكونات

أربع بيضات.

بصل أخضر.

ثمرة فلفل رومي وثمرة طماطم

ولمحبي الطعام الحار يمكن إضافة فلفل أخضر حار، وهذا اختياري.

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقتان كبيرتان من السمسم

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي المفضل.

عجينة طعمية

طريقة التحضير

في البداية يجب القيام ببعض الخطوات التمهيدية كي تصبح طريقة التحضير أكثر سهولة مثل

القيام بفرم البصل الأخضر والتأكد من أنه مفروم جيدًا.

بالإضافة إلى فرم الفلفل الرومي وثمرة الطماطم والفلفل الحار إذا تم إضافته إلى المقادير.

بعد القيام بفرم وتقطيع كل شيء، نتجه إلى طريقة التحضير الأساسية.

إحضار وعاء ووضع البيض مع الملح والفلفل الأسود والبيكينج بودر.

والقيام بوضع الخضروات المفرومة مثل الفلفل والطماطم والبصل.

بعد وضع كل تلك المكونات مع بعضها البعض يجب القيام بتقليبها كي تندمج مع بعضها البعض.

بعد التأكد من دمجها، يتم وضع عجينة الطعمية في هذا الخليط مع القيام بالتقليب

ثم نقوم بإحضار صنية بايركس والقيام بدعمها بالزيت النباتي، وبعدها يتم وضع الخليط الذي تم صنعه مع رش القليل من السمسم عليه.

بعدها يتم خبز عجة الطعمية في الفرن إلى أن تحمر من الداخل لمدة ربع ساعة،

وبعدها يتم وضعها تحت الشعلة كي تحمر من الأمام، وبعدها يتم تقديمها على السفرة.

عجة الطعمية من أشهر المأكولات التي يمكن صنعها في المنزل، كما أن لديها قيمة غذائية عالية بسبب المكونات الطبيعية التي بها العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان.