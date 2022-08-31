نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافك.. بكيس واحد ازالة كل الشعر من الجسم بدون الم نهائيا وصفه مبهره للعرايس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك استخدام البيكنج باورد لإزالة شعر الوجه أو شعر المناطق الحساسة الزائد وسنقوم بتقديم أفضل وصفات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله، تعاني الفتيات وبنسب متفاوتة من ظهور الشعر في مناطق مختلفة في الجسم وقد تختلف من فتاة إلى أخرى بحسب هرمونات الجسم، ويمكنك إزالة شعر الجسم الزائد بوصفات يمكنك تحضيرها في المنزل فهي طرق فعّالة وأقل ألم وتكلفة بكثير من الطرق الشائعة حاليًا وهي طريقة الليزر المكلفة.

أفضل وصفات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم

يمكنكم اتباع أحد هذه الوصفات للتخلص من شعر الجسم الزائد وأول وصفة هي وصفة البيكنج باودر لإزالة الشعر الزائد من الجسم:-

مكونات عمل الوصفة:-

عدة قطرات من عصير الليمون.

كيس بيكنج باودر.

ماء دافئ.

خطوات عمل وصفة البيكنج باودر لإزالة الشعر:-

قومي بخلط المكونات كلها في علبة صغيرة وقلبيهم جيدًا حتى تصبح عبارة عن خليط متجانس تمامًا.

استمري في تقليب الخليط حتى يصبح عبارة عن عجينة طرية ومتماسكة وسميكة قليلًا

بعد ذلك قومي بشطف المنطقة التي تريدين إزالة الشعر الزائد منها وليكن منطقة البشرة والجسم.

ثم قومي بتدليك المنطقة بالخليط لمدة خمس دقائق تقريبًا واتركي الخليط عليه لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبًا.

وبعدها قومي بفرك الخليط على البشرة بيديك واشطفيها بماء بارد ثم قومي بتجفيفها وترطيبها واحرصي على تكرارها مرتين من كل أسبوع.

وصفة الدقيق وعصير الليمون لإزالة الشعر

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من النشا.

خطوات عمل وصفة الدقيق الأبيض لإزالة الشعر الزائد:-

أحضري علبة صغيرة وضعي بداخله المكونات كلها وبواسطة ملعقة خشبية حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا.

ثم قومي بغسل وجهك أو المنطقة التي ترغبين في إزالة شعر الجسم الزائد منها وابدئي في فرد الخليط عليها.

بعد ذلك اتركي الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم قومي بشطفه بواسطة الماء البارد.

وبعد ذلك قومي بتجفيف المنطقة بفوطة قطنية ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب أو بواسطة ماء الورد وكرريها مرتين أسبوعيًا.