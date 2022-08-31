هتشوفي الفرق بنفسك…بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي تماماً من دهون البطن وترهلات الكرش هتشوفي الفرق في 4 أيام بس

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عمر شويل - جدة بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي تماماً من دهون البطن، يعنون الكثير من الرجال والنساء بمشكلة الكرش وترهلات البطن وخصوصاً النساء بعد الولادة يمكن التخلص منه بوصفات طبيعية وتكون آمنا جداً على صحتك سوف نقدم لكم هذه الوصفة الرائعة للتخلص من الكرش خلال أربع أيام بمعلقة وحدة من الفازلين لأنه يعتبر من أشهر المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها في وصفات كثير لعلاج من المشاكل الطبية ومن أشهرها إنقاص الوزن وإزالة الدهون.

بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي تماماً من دهون البطن

أولا الفازلين من المنتجات الطبيعية لا يسبب أي ضرر للبشرة أو الجسم، بينما أيضاً هو يتميز بالسعر المناسب للجميع.

المكونات كالتالي:

2 معلقة كبيرة من الفازلين الطبي جيد الجودة.

معلقة وحدة من الزنجبيل الناعم.

زيت النعناع.

ورق نايلون.

طريقة التحضير

نقوم بتحضير الوعاء ونضع فيه كمية المطلوب من الفازلين ثم نضع زيت النعناع والزنجبيل

ونقوم بتقليب جيداً حتى الخليط يتجانس.

قم بوضع كمية من الخليط على المنطقة المراد تنحيفها.

ثم قوم بوضع ورق نايلون فوق الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد ذلك قوم بتشطيف من الخليط بالماء الفاتر سوف تلاحظين الفرق بعد استعمال هذه الخلطة حيث تظهر النتائج بشكل فوري.

طرق لإزالة الكرش وترهلات بخلطات من الفازلين

الفازلين والزنجبيل لإزالة الكرش والدهون

بينما أيضاً يمكنك استخدام زيت الزيتون التي تم تسخينه نضع إليه نصف معلقة الزنجبيل والنعناع

ثم نتركهم على النار حتى الغليان وبعد ذلك نضع كمية الفازلين المناسبة للكمية المكونات السابقة

ونقلب جيداً ثم ندهن الأماكن التي تريد تنحفها ثم تقوم بتدليك الخليط على الجسم جيدا حتى يمتصه.

وصفه الفازلين مع أوراق النعناع لتخسيس البطن الجسم

وطريقة أيضاً مفضلة هي تحضير أوراق نعناع فريش نقوم بهرسه مع كمية من الفازلين ونقلب جيداً

ثم يضع على المنطقة المراد تخسيسها وتقوم بلفها من ورق نايلون ويترك لمدة ساعة

ثم تقوم بتغسيل هذه المنطقة بالماء الدافئ.

وصفه الفازلين وخل التفاح لإزالة الكرش