نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتشوفي الفرق بنفسك…بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي تماماً من دهون البطن وترهلات الكرش هتشوفي الفرق في 4 أيام بس في المقال التالي
عمر شويل - جدة بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي تماماً من دهون البطن، يعنون الكثير من الرجال والنساء بمشكلة الكرش وترهلات البطن وخصوصاً النساء بعد الولادة يمكن التخلص منه بوصفات طبيعية وتكون آمنا جداً على صحتك سوف نقدم لكم هذه الوصفة الرائعة للتخلص من الكرش خلال أربع أيام بمعلقة وحدة من الفازلين لأنه يعتبر من أشهر المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها في وصفات كثير لعلاج من المشاكل الطبية ومن أشهرها إنقاص الوزن وإزالة الدهون.
بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي تماماً من دهون البطن
أولا الفازلين من المنتجات الطبيعية لا يسبب أي ضرر للبشرة أو الجسم، بينما أيضاً هو يتميز بالسعر المناسب للجميع.
المكونات كالتالي:
- 2 معلقة كبيرة من الفازلين الطبي جيد الجودة.
- معلقة وحدة من الزنجبيل الناعم.
- زيت النعناع.
- ورق نايلون.
طريقة التحضير
- نقوم بتحضير الوعاء ونضع فيه كمية المطلوب من الفازلين ثم نضع زيت النعناع والزنجبيل
- ونقوم بتقليب جيداً حتى الخليط يتجانس.
- قم بوضع كمية من الخليط على المنطقة المراد تنحيفها.
- ثم قوم بوضع ورق نايلون فوق الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين.
- بعد ذلك قوم بتشطيف من الخليط بالماء الفاتر سوف تلاحظين الفرق بعد استعمال هذه الخلطة حيث تظهر النتائج بشكل فوري.
- طرق لإزالة الكرش وترهلات بخلطات من الفازلين
الفازلين والزنجبيل لإزالة الكرش والدهون
- بينما أيضاً يمكنك استخدام زيت الزيتون التي تم تسخينه نضع إليه نصف معلقة الزنجبيل والنعناع
- ثم نتركهم على النار حتى الغليان وبعد ذلك نضع كمية الفازلين المناسبة للكمية المكونات السابقة
- ونقلب جيداً ثم ندهن الأماكن التي تريد تنحفها ثم تقوم بتدليك الخليط على الجسم جيدا حتى يمتصه.
وصفه الفازلين مع أوراق النعناع لتخسيس البطن الجسم
- وطريقة أيضاً مفضلة هي تحضير أوراق نعناع فريش نقوم بهرسه مع كمية من الفازلين ونقلب جيداً
- ثم يضع على المنطقة المراد تخسيسها وتقوم بلفها من ورق نايلون ويترك لمدة ساعة
- ثم تقوم بتغسيل هذه المنطقة بالماء الدافئ.
وصفه الفازلين وخل التفاح لإزالة الكرش
- خلطة الفازلين مع خل التفاح لإزالة الكرش يمكنك خليط كمية مناسبة من الفازلين مع خل التفاح
- ويتم رفعها على النار وتسخن حتى يتجانس الخليط مع بعض ثم ندهن المنطقة المراد تخسيسها
- ونقوم بالتدليك جيداً حتى يمتص الجسم إلى الخليط وبعد ذلك تتركه لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء الباردة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتشوفي الفرق بنفسك…بملعقة واحدة من الفازلين تخلصي تماماً من دهون البطن وترهلات الكرش هتشوفي الفرق في 4 أيام بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.