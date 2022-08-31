نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل البطاطس الفريسكاس في المنزل بأسهل طريقة وألذ طعم،، مكونات بسيطة هتخليكي تقدمي لولادك أجمل بطاطس فريسكاس مش هتجيبيها من برة تاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة عمل البطاطس الفريسكاس في المنزل بأسهل طريقة وألذ طعم، عمل البطاطس الفريسكاس في المنزل من أشهر الوصفات حيث أن هذا النوع من البطاطس قد انتشر في المطاعم المختلفة وبالتأكيد قد لا يعرف البعض ما هي البطاطس الفريسكاس، وفي الحقيقة فهي مجرد بطاطس مقلية عادية ولكن تضاف عليها نكهة جديدة بالتوابل أو الصلصات التي تقدم بجوارها، وما إن تعلمي طريق صناعتها لن تكوني في غنى عنها لأن أطفالك وزوجك سيطلبونها في كل وقت وحين ولا تقلقي فهي سهلة جدا وتعالي لنعلم سويا كيف يتم صنعها.
عمل البطاطس الفريسكاس في المنزل بأسهل طريقة وألذ طعم
لا تقلقي من المكونات لأنها مجرد عناصر بسيطة يمكنك توفيرها بمنتهى السهولة وهي كما يلي:
- بطاطس.
- دقيق.
- بيكنج باودر.
- شطة إن كنت تريدين ذلك.
- ثوم بودرة.
- بصل بودرة.
- نشا.
- زيت قلي من النوع الجيد.
- ماء.
بابريكا وملح وفلفل.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
هذه البطاطس تتميز بأنها مقرمشة جدا ولذلك يقبل عليها الأطفال غير أنها تظهر بشكل جميل جدا ومحبوب من الجميع.
- قطعي البطاطس صوابع ويفضل أن تختار البطاطس كبيرة الحجم.
- بعد تقطيعها ضعيها في وعاء مناسب لحجمها ثم ضعي عليها بعض الملح والماء.
- دعي وعاء البطاطس، ثم خذي آخر وضعي فيه بعض الدقيق حوالي كوب أو أكثر إن كانت كمية البطاطس كبيرة.
- ثم ضعي عليها كيس البيكنج بودر ملعقة صغيرة من الثوم البودر ومثلها مثل البصل.
- أضيفي بقية التوابل من بابريكا وفلفل أسود وشطة ولا تنسي وضع الملح.
- أضيفي بعض الماء على كل هذا الخليط ثم قلبي جيدا حتى تحصلي على خليط ما بين القوام الكريمي والسائل.
- أخرجي البطاطس من الماء والملح ثم اغمسيها جيدا في هذا الخليط وفي أثناء فعل ذلك ضعي الزيت على النار حتى يصبح بدرجة حرارة مناسبة.
- اخرجي البطاطس من الخليط الذي وضعت فيه ثم صفيها إلى حد ما وضعيها في الزيت مباشرة.
- وتابعيها حتى تحصل على اللون المطلوب ثم أخرجيها من الزيت على ورق لتصفيتها من بواقي الزيت.
- قدمي البطاطس مع بعض الكاتشب والمايونيز وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل البطاطس الفريسكاس في المنزل بأسهل طريقة وألذ طعم،، مكونات بسيطة هتخليكي تقدمي لولادك أجمل بطاطس فريسكاس مش هتجيبيها من برة تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.