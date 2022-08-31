نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل البطاطس الفريسكاس في المنزل بأسهل طريقة وألذ طعم،، مكونات بسيطة هتخليكي تقدمي لولادك أجمل بطاطس فريسكاس مش هتجيبيها من برة تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل البطاطس الفريسكاس في المنزل بأسهل طريقة وألذ طعم، عمل البطاطس الفريسكاس في المنزل من أشهر الوصفات حيث أن هذا النوع من البطاطس قد انتشر في المطاعم المختلفة وبالتأكيد قد لا يعرف البعض ما هي البطاطس الفريسكاس، وفي الحقيقة فهي مجرد بطاطس مقلية عادية ولكن تضاف عليها نكهة جديدة بالتوابل أو الصلصات التي تقدم بجوارها، وما إن تعلمي طريق صناعتها لن تكوني في غنى عنها لأن أطفالك وزوجك سيطلبونها في كل وقت وحين ولا تقلقي فهي سهلة جدا وتعالي لنعلم سويا كيف يتم صنعها.

عمل البطاطس الفريسكاس في المنزل بأسهل طريقة وألذ طعم

لا تقلقي من المكونات لأنها مجرد عناصر بسيطة يمكنك توفيرها بمنتهى السهولة وهي كما يلي:

بطاطس.

دقيق.

بيكنج باودر.

شطة إن كنت تريدين ذلك.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

نشا.

زيت قلي من النوع الجيد.

ماء.

بابريكا وملح وفلفل.

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

هذه البطاطس تتميز بأنها مقرمشة جدا ولذلك يقبل عليها الأطفال غير أنها تظهر بشكل جميل جدا ومحبوب من الجميع.