نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظف جسمك.. مشروب جبار لطرد البلغم و الكحة والزكام وتنظيف الصدر والتخلص من سموم الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعلاج نزلات البرد الشديدة نقدم لكم أقوى مشروب لطرد البلغم والأنفلونزا وعلاج الكحة الشديدة وكل المشاكل التي نعاني منها من نزلات البرد في الطقوس الباردة، ففي الفترة الحالية ومنذ سنوات قليلة انتشر فيما بيننا فيروس كورونا المستجد والذي كانت من أعراضه تراكم البلغم في الصدر وكحة شديدة وكانت أدوية الكحة لا تعالج الأعراض بسهولة، وكان مشروبنا اليوم من أقوى الوصفات التي يمكنها تهدئة الأعراض وتخفيف مشاكل الصدر المختلفة.

أقوى مشروب لطرد البلغم وعلاج الكحة

في الحقيقة هو ليس مشروبًا واحدًا وإنما عدة وصفات مختلفة ومن بين هذه الوصفات كل مما يلي:-

1. مشروب الليمون بالعسل

يعتبر الليمون من المشروبات الشهيرة لعلاج نزلات البرد والكحة واحتقان الحلق وغيرها ويمكنك خلطه مع العسل لطرد البلغم.

فمن فوائد الليمون المتعددة معالجة أعراض الربو ومشاكل حساسية الصدر الشديدة والسعار المزمن ويمكنك تحضيره بالطريقة المعتادة وبدلًا من تحليته بالسكر قومي بتحليته بالعسل.

2. مشروب النعناع الساخن

من أفضل المشروبات الدافئة التي تعمل على تدفئتنا في ليالي الشتاء الباردة كما أنه مسكن قوي لآلام البطن والمعدة.

ويعتبر من أعظم المشروبات التي تعالج مشكلة تراكم البلغم في الصدر وموّسع قوي للشعب الهوائية ويمكنه معالجة جميع مشاكل الجهاز التنفسي.

3. مشروب الكركم

يعتبر مكوّن الكركم من المكونات التي انتشرت مؤخرًا في الكثير من الوصفات سواء وصفات لعلاج الشعر والبشرة أو لعمل مشروبات طبيعية لعلاج الأمراض المختلفة.

فالكركم هو نبات يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من مضادات الأكسدة التي تعالج التهابات الجسم المختلفة وله قدرة عالية على طرد البلغم من الصدر ويعالج الكحة والحساسية.

ضعي نصف ملعقة كبيرة من الكركم على الماء الساخن ويمكنك استبدال الماء بالحليب وتحليته بالعسل بدلًا من السكر.

4. مشروب أوراق الجوافة

أما أوراق الجوافة فهو واحد من أشهر مشروبات معالجة نزلات البرد فمشروب أوراق الجوابة مليّن قوي وطبيعي للحلق.

يعمل على تذييب البلغم من الصدر وطرده نهائيًا كما أنه آمن في جميع الحالات ويمكن للمرأة الحامل تناوله فهو ليس له أي أضرار على صحة الجنين.

قومي بغلي عدة ورقات من الجوافة في قدر به ماء وقومي بتناول كوب صباحًا وكوب مساءً.

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