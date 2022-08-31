نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية جبارة للشعر ….رشه قبل النوم بدون غسل لتطول الشعر بسرعه وإنبات الفراغات ومنع تساقط الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رشه قبل النوم بدون غسل لتطول الشعر بسرعه وإنبات الفراغات ومنع تساقط الشعر، جميعنا نبحث عن كيراتين طبيعي للشعر حيث أن الكثير منا يعاني من ظاهرة تساقط الشعر باستثناء الهنود المعروفين بطول شعرهم وكثافته نتيجة لاستخدامها المواد الطبيعية التي تحمي الشعر من التساقط والتقصف وتقوية وتعزز نموه بغزارة، عدم الاهتمام بالشعر واستخدام أنواع كريمات ضاره وغير مناسبة وتعرض الشعر لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء هي كلها أسباب تؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه. رشه قبل النوم بدون غسل لتطول الشعر تعتبر هذه الوصفة فعاله جداً لتطويل الشعر وزيادة كثافته مكونات هذه الوصفة كل مكونات الوصفة متاحة بالمنزل وغير مكلفة وهي كالتالي:- ثلاث ورقات من ورق الغار “لورا”.

ملعقة روز ماري.

نصف كوب ماء عادي.

5 حبات قرنفل.

5 فصوص ثوم. طريقة تحضير الوصفة نضع 5 فصوص ثوم في وعاء مع 5 حبات قرنفل وملعقة الروز ماري وثلاث أوراق من ورق الغار نقلب هذه المكونات جيداً.

نضيف لهذه المكونات نصف كوب من الماء.

نضع هذه المكونات على النار وننتظر حتى تمام الغليان ثم يرفع من ع النار.

يترك الخليط حتى يبرد ومن ثم نقوم بتصفيته ونضعه في بخاخ.

نضع من الخليط كل ليلة قبل النوم وستلاحظ الفرق في خلال أسبوع من الانتظام في استخدام الوصفة فوائد الروز ماري للشعر يطرح الكثير منا هذا السؤال ماهي فوائد الروز ماري للشعر حيث أن هذا المكون له العديد من الفوائد منهال كالتالي:-

يساهم في نمو الشعر بغزارة وبطريقة أسرع ويحافظ عليه من التساقط ويجعله أكثر حيوية. فوائد الثوم للشعر للثوم فوائد عديدة منها كالتالي:- يحتوي الثوم على الكثير من الفيتامينات والمعادن تسلمه في نمو الشعر بغزارة.

يحد الثوم من أعراض الثعلبة ويخفف بقع الصلع.

يعالج قشرة فروة الرأس.

يعد الثوم كيراتين طبيعي للشعر حيث يحمي الخلايا المنتجة للكيراتين الموجودة في الرأس، من أشعة الشمس الضارة.

حيث يحمي الخلايا المنتجة للكيراتين الموجودة في الرأس، من أشعة الشمس الضارة. يعزز الثوم من تدفق الدورة الدموية لأنه يحتوي على السيلينيوم مما يزيد من تغذية الشعر.

يساعد الثوم في القضاء على الفطريات والميكروبات مما يحافظ على فروة الرأس صحية.

يقوي الثوم بصيلات الشعر مما يحد من سقوط الشعر.

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