نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة معجزة لتسمين الوجة والخدود والشفايف لوجة كالقمر بدون تكاليف فى دقيقتين هتبقى زى ملكات الجمال ببشرة ناعمة ولامعة كالاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة معجزة لتسمين الوجة والخدود والشفايف لوجة كالقمر بدون تكاليف ، وصفة لتسمين الوجه تساعدك على إظهاره ممتلئًا وجميلًا بطريقة طبيعية لا يمكن بسببها إحداث أي ضرر، حيث أن هناك العديد من الوصفات التي قد تساهم في تسمين وجهك، لكنها في نفس الوقت لا تجعله ممتلئًا بصورة مستمرة، كما أنها يمكن أن تتسبب لك بالضرر وتلف الخلايا في بشرتك، لذلك عليكِ أن تتأكدي من استخدام المكونات المناسبة والتي تساعدك دون التسبب بأي ضرر فيما بعد.

خلطة معجزة لتسمين الوجة والخدود والشفايف لوجة كالقمر بدون تكاليف

إن كنت تريدين تسمين وجهك فإن المكون الأضمن لذلك هو الخميرة، ومعها يمكنك وضع إضافات أخرى تناسب بشرتك، وتعززها صحيًا من أجل إظهارها بالشكل المطلوب عن صحة حقيقية وليست مجرد نضارة زائفة بلا طائل، ومن حسن الحظ أن الخميرة مناسبة للمزج مع العديد من العناصر الأخرى لوجه أكثر نضارة وامتلاءً.

الخميرة والعسل لتسمين الوجه

استخدام الخميرة لوجه مستدير وأبيض وناعم يجب أن يتم بإضافة المقادير التالية:

الخميرة.

زبادي.

عسل أبيض، أو شمع العسل.

ماء الورد.

الطريقة:

تحتاجي أولا لتجهيز طبق صغير، والتأكد من نظافته ثم إفراغ كيس الخميرة فيه.

إن كان بإمكانك الحصول على الخميرة الحية فهي أفضل بكثير كنتيجة وسرعة، ولكن لا يعني ذلك أن الخميرة الفورية سيئة، ولكن الأخرى أسرع في إظهار النتائج.

أضيفي الزبادي بقدر ملعقة فقط، وذلك من أجل تقليبها مع الخميرة.

بالنسبة للعسل لو كمت استخدمت الشمع فتأكدي من تذويبه أولًا لتتمكني من الخلط بينه وبين كافة المكونات الأخرى، أما لو كان عسل فضي نفس كمية الزبادي.

استعدي لوضع الخليط على وجهك، وكنا نؤكد دائمًا يجب أن يكون وجهك نظيفًا تمامًا من أي مستحضرات أو زيوت أو مكياج.

بعدها وزعيه بالفعل، مع انتظار جفافه، وربما يطول الوقت بحسب بشرتك، وبعض العوامل الأخرى، ولكن المهم أن تتأكدي من فركه برفق بعد الجفاف.

حينما تنتهي من فرك الخليط اغسلي وجهك بماء بارد جيدًا وجففيه.

بعدها مرري قطنة صغيرة مشبعة بماء الورد عليه، ودعيه بلا غسل.

الخميرة والنشا لوجه ممتلئ

يمكنك استخدام النشا إن أردت وجه سمين بسرعة، حيث توفري بداية المكونات التالية:

الخميرة.

النشا.

ماء.

الطريقة: