نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم جلوسلويد المبهر لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم جليسوليد لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع

كريم جليسوليد من أكثر أنواع الكريمات شهرة في الأسواق المصرية لأنه أثبت فعاليته بشكل كبير وحصل الناس منه على نتائج لا مثيل لها، ولذلك وجدنا عليه نسبة شراء كبيرة في كل الصيدليات ولكن ليس هذا هو سبب كتابة هذا المقال الآن هو استخدام كريم جليسوليد في تبييض البشرة والتخلص من معظم مشاكل البشرة التي تعاني منها جميع النساء، ولكن لا مشكلة بعد اليوم لأننا سوف نقدم لكم وصفة سحرية للتخلص من تجاعيد الوجه والاسمرار والمشاكل الأخرى التي يعاني منها، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة التفتيح والتخلص من تجاعيد البشرة باستخدام كريم جليسوليد

معظم أنواع الكريمات الموجودة في الأسواق تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة وتكون سعرها عالي جدا لا تستطيع كل الفئات شرائها ولذلك سوف نقدم لكم مكونات كريم طبيعي خالي من أي مواد كيميائيّة ومعظم المكونات تفيد البشرة وتعمل على حل المشكلة من الأساس، مع العلم أن هذه الوصفة تستغرق الكثير من الوقت في ظهور النتيجة المطلوبة ولكن الشيء الرائع أن النتيجة تظل مستمرة طوال العمر وليست نتيجة وقتة مثل أي نوع كريم آخر، ولذلك يجب عليك تنفيذ خطوات التحضير والالتزام بجميع التعليمات التي سوف نذكرها، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من كريم جليسوليد.

ملعقة ونصف من النشا.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة ونصف من ماء الورد.

خطوات تحضير كريم جليسوليد في تفتيح البشرة

ماء الورد من المواد التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل لا يصدق ولكن يجب الاستمرار على وضعها فترة طويلة من الوقت، والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الوصفة:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب تقليب المكونات حتى تتجانس.

يجب تنظيف البشرة ووضع الكريم مرة قبل النوم.

يجب تدليك البشرة بالكريم لمدة لا تقل عن خمسة دقائق.

يجب تركه على البشرة لا تقل عن ساعتين.

يمكن ترك الكريم على البشرة حتى الصباح ولكن أن يتم غسل الوجه بالغسول المناسب لنوع بشرتك.

كما ذكرنا في المقال طريقة تبيض البشرة بكريم جلوسلويد فيمكن عمل وصفة لتبيض البشرة بمكونات طبيعية وبدون أضرار وتعمل على تفتيح الوجه وإزالة الأسمرار والبقع والتصبغات فقد قدمنا لكمن كريم جلوسلويد الذي يعمل على تبيض البشرة وتفتيحها في وقت قصير فوضع الكريم مع النشا وبعض المكونات الأخري يساعد على تفتيح البشرة من أول استعمال