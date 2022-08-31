نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتيجة فرد وتنعيم وإطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين البانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، كريم بانثينول من أعظم أنواع الكريمات التي تم اكتشافها في فرد الشعر المجعد، لأن معظم الناس يعرفون كريم بانثينول في ترطيب البشرة والتخلص من التشققات وجفاف البشرة، ولكن الجديد في هذا المقال أننا سوف نستخدم كريم بانثينول في فرد الشعر المجعد وجعله ناعم مثل الحرير لأنها أصبحت مشكلة كبيرة تعاني منها معظم الناس في جميع المحافظات ولذلك وجدنا الكثير من عمليات البحث حول معرفة طريقة للتخلص من الشعر المجعد وتحويلة إلى شعر ناعم ولا يوجد به أي مشاكل، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم بانثينول في فرد الشعر المجعد

الشعر هو أجمل شيء في المرأة لأنه هو الذي يكمل شكلها الجميل ويجعلها مثل القمر، للأسف مع تقدم التكنولوجيا واستخدام الكثير من الصبغات المختلفة و الاستشوار والمكواة وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي تكون سببا في تلف الشعر ولكن المشكلة الوحيدة التي تقابل الكثير من النساء هي الشعر المجعد لأن الشخص الذي يمتلك الشعر المجعد يتعرض للتنمر وتضع الشخص في موقف محرج للغاية ولذلك نحن جئنا لكم بالحل السحري في التخلص من هذه المشكلة، والآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة كريم بانثينول في فرد الشعر:

نصف من علبة بانثينول.

ملعقة من الجلسرين.

شامبو للشعر على حسب نوعه.

خطوات تحضير وصفة فرد الشعر باستخدام كريم بانثينول

يجب إحضار المكونات قبل البدء في تنفيذ الوصفة، ويجب اتباع الخطوات الأتية:

يجب وضع الكريم مع الجلسرين.

يتم التقليب مع بعضها البعض.

يجب غسل الشعر جيدا من آثار الزيت والكريم.

يجب تجفيف الشعر جيدا.

يجب وضع الوصفة من الجذور حتى الأطراف.

يجب وضع البوينه على الشعر.

يجب وضع البوينه على الشعر. يتم ترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة وربع.

يجب غسل الشعر من أثر الوصفة جيدا باستخدام الشامبو.

يجب تكرار غسل الشعر أكثر من مرة.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل عشرة أيام.

نستمر في الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور للحصول على المطلوبة.

كما ذكرنا في المقال طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين باستخدام كريم بأنثينول حيث يساعد على جعل الشعر زي الحرير فتعاني الكثير من الفتيات من الشعر المجعد الموجود لديهم وتريد التخلص منه بسهوله فيمحن التخلص منه في دقائق باستخدام كريم موجود في كل منزل وهو كريم بانثينول وفرد الشعر الخشن به خلال ساعتين بدون اي