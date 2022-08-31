طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل للحصول على لون بني لامع في دقائق معدودة بدون اي مواد كيميائية

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عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالقرنفل للحصول على لون بني لامع، تعشق الكثير من الفتيات التغيير لذا يفضلن صباغة الحواجب عن نمصها، كما إن السيدات أصحاب الحواجب الرفيعة يفضلن صبغها لأنه يعطي إيحاء بأنها ثقيلة وجذابة أيضا، في بعض الحالات تقوم السيدات بشراء بعض مستحضرات التجميل التي تعمل على تكثيف الحواجب لكنها تؤدي نتائج عكسية لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية التي قد تضر بالحواجب وتعمل على تساقطها، لذا يمكن بكل سهولة صبغ الحواجب وبمكونات بسيطة للغاية، وسنتعرف معا على طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل للحصول على لون بني لامع.

صبغ الحواجب بالقرنفل للحصول على لون بني لامع

لا يتحمل الحاجب الصبغات مثل الشعر لذا يجب الحرص عند صبغ الحواجب حتى لا يسبب تلفها وتساقطها، لذا يمكن صبغ الحواجب بمكونات بسيطة وهي:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

١٤ قطعة من قطع القرنفل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

وعاء مناسب للخلط.

فرشاة صغيرة للحواجب.

طريقة التحضير والاستعمال

لا بد من إتباع بعض الخطوات البسيطة التالية للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، لذا عليك اتباع الآتي:

نحضر إناء ونضع به قطع القرنفل الصغيرة ونضعه على النار المتوسطة.

نقلب أعواد القرنفل لمدة دقيقتين تقريبا.

نطحن اعواد القرنفل حتى تصبح ناعمة تماماً.

نضع مطحون القرنفل في إناء ونضيف له باقي المكونات.

يتم مزج جميع المكونات معاً حتي الحصول على القوام المطلوب.

نحضر فرشاة صغيرة للحواجب ونغمسها في الخليط.

نضع الخليط على الحاجب لكن يفضل وضع قليل من الفازلين على المنطقة المحيطة بالحاجب.

يترك هذا المزيج على الحواجب لمدة حوالي ربع ساعة.

يغسل الحواجب بالماء البارد.

يفضل تكرار هذه الطريقة مرة في الاسبوع لمدة حوالي ثلاثة أشهر.

فوائد القرنفل وزيت الخروع للحواجب

تساعد هذه الخلطة في تكثيف الحواجب.

تعمل على ملء فراغات الحواجب.

إعادة انبات فراغات الحواجب.

لا تضر تماماً بالبشرة نظرا لاحتوائها على مواد طبيعية تماماً.

تساعد في تكثيف الحواجب الرفيعة وإعادة حيوية الحاجب.

تقوية بصيلات شعر الحواجب.

صباغة شعر الحواجب بطريقة آمنة تماماً.

لن تحتاج السيدات إلى القيام بالنمص.

كما ذكرنا في المقال طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل للحصول على لون بني لامع فتريد الكثير من السيدات الحصول على حواجب جذابة وجميلة يكون اس مواد كيميائية فيمكن عمل صبغة الحواجب تكون جميلة باستخدام القرنفل ولا داعي التكاليف والحصول على لون جذاب بني لامع فقد ذكرنا الوصفة تتكون من مكونات طبيعية وتحصلي منها علي لون زي الكوافيرات