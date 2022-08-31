نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية من أول استعمال كأنها رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الرموش وتكثيفها، تعد حلم كل فتاة وسيدة هو الحصول على عيون واسعة وجميلة مثل النجوم وعارضات الأزياء لذلك دائما تلجأ السيدات والفتيات على استخدام الرموش الاصطناعية و استخدام المسكرة لتوسيع العين أثناء الخروج وبالأخص في المناسبات والاحتفالات، ولكن كل هذه الأدوات قد تؤدي إلى نتيجة فعلية رائعة ولكن مع كثرة الاستخدام قد تتعرض الرموش إلى الضعف والتساقط ولذلك لا ينصح جميع خبراء التجميل استخدام هذه الطرق كما أن المادة اللاصقة تؤدي لتساقط الرموش، ولذلك يعد الحد الأمثل هو استخدام الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية السحرية والفعالة التي تعمل على تكثيف وتقوية وتطويل الرموش بدون اضرار نهائيا بمكونات متوفرة في المنزل وغير مكلفة.

مكونات خلطة تطويل الرموش وتكثيفها

نحرص دائما على استخدام الوصفات الطبيعية لكي لا يسبب أضرار على البشرة، ومن أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش والشعر هو القرنفل فهو يعد المكون السحري الذي يستخدم في الكثير من المستحضرات، مكونات الخليط هي:

2 ملعقة كبيرة من القرنفل.

كبسول فيتامين أي E.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة من الخروع.

طريقة تحضير خليط تطويل الرموش

أولا نقوم بعمل حمام بخار مائي، ثم نضع طبق على الحمام المائي.

ثم نضيف القرنفل الصحيح و الفازلين و زيت الزيتون.

بعد ذلك نقلب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم لكي نحصل على عصارة القرنفل.

عندما يبدأ الخليط أن يسخن نقوم برفعة من على النار.

ثم نضيف زيت الخروع و كبسول فيتامين أي E.

نقلب المكونات جيداً مع بعضهم حتى يمتزجا.

نصفي الخليط جيداً في شاشة قطنية ونحصل على خلاصة الزيت.

ثم نقوم بوضعه في علبة مسكرة او علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

خطوات استخدام خليط تطويل الرموش

هناك الآلاف من السيدات والفتيات الذين يلجؤن إلى استخدام الرموش الاصطناعية ويحرصون علي تركيبها واستخدامها بشكل يومي بالأخص في المناسبات والاحتفالات لكي تعطي للعين والوجه جمال و جاذبية، ولكن مع كثرة استخدامها تؤدي إلى ضعف الرموش الأصلية مما يجعلها تتساقط، لذلك إذا كنت تعانى من الرموش القصيرة و الخفيفة كل ما عليك هو أستخدام هذه الوصفة لتطويل الرموش وتكثيفها، وطريقة استخدامها هي: