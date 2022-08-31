حضري بنفسك مقرمشات البطاطس اللذيذة بنكهات مختلفة أحلى من الجاهزة

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عمر شويل - جدة مقرمشات البطاطس اللذيذة من أجمل أنواع السناكس التي يقبل على تناولها الكثير من الأطفال، ويرغبون في شرائها من الخارج بكثرة، فيجب على كل الأمهات عمل المقرمشات في البيت بدل من شرائها من الخارج حتى تضمن السلامة لأطفالها، كما تتميز بطعمها الطيب اللذيذة وقوامها المقرمش الهش، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مقرمشات البطاطس اللذيذة بنكهات مختلفة أحلى من الجاهزة بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل مقرمشات البطاطس اللذيذة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

حبة كبيرة من البطاطس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من دقيق الأرز.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مقرمشات البطاطس اللذيذة بنكهات مختلفة أحلى من الجاهزة وهى كما يلي:-

نحضر بولة ونضع به البطاطس المسلوقة ونهرسها جيداً حتى تصبح ناعمة تماماً. ثم نقوم بإضافة باقي المكونات الخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بإحضار كيس الحلواني ونضع به الخليط ونضع له شكل رفيع للغاية حتى نحصل على أصابع رفيعة. بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة ذات حواف عالية ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن. ثم نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع متوسط الحجم ونضع في الزيت الساخن ونقلب باستمرار حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل. نقوم بإخراج المقرمشات من الزيت، ثم نضعها على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت نهائياً. بعد ذلك نقوم بإضافة بعض النكهات مثل نكهة الشطة والليمون، والتوابل الحار، أو الكاتشب ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم جميعاً.

نصائح عند عمل مقرمشات البطاطس اللذيذة

توجد نصائح بسيطة وسهلة يجب التعرف عليها حتى نحصل على مقرمشات لذيذة وهى كالتالي:-