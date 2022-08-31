تسمين الوجه ونفخ الخدود بمكونات متوفرة في بيتك بابسط طريقة وبدون تكاليف تعجيزية.. اجعلى وجهك مستدير كالقمر مع بشرة ناعمة ورطبة

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عمر شويل - جدة تسمين الوجه ونفخ الخدود بمكونات متوفرة في بيتك بابسط طريقة وبدون تكاليف ، تسمين الوجه ونفخ الخدود لا يحتاج في كل الأوقات إلى اللجوء لعمليات الفيلر والبوتوكس والنفخ الصناعي، حيث أن هناك بعض العادات التي لو اعتمدتها في حياتك ستؤدي لملء وجهك وخدودك وستجدي حينها أن وجهك أصبح مستديرًا وجميلًا كما أن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن نضيفها إليك في هذا المقال لكي تستفيدي منها وفي ما يلي نقدم لك كل ما تحتاجين إليه.
تسمين الوجه ونفخ الخدود بمكونات متوفرة في بيتك بابسط طريقة وبدون تكاليف
بالطبع ليس من الممكن أن تحاولي أن تسمني في منطقة معينة وحدها لكي تبدو أكثر امتلاءً كحالة الوجه مثلًا، ولذلك فإن هناك بعض الأحوال التي يمكنك أن تعتمديها من أجل الحصول على وجه مستدير ممتلئ، وهي ما نشرحها أدناه.
اكتساب الوزن لوجه ممتلئ
إن كان بدنك نحيفا جدا بالتأكيد سيكون من الأفضل أن تزدادي قليلا في الوزن، وفي هذه الحالة سرعان ما ستلاحظي أن وجهك أصبح مستديرًا وجميلًا بسهولة تامة.
- ولكن نصيحتنا لك هي ألا تتناولي أي أطعمة من النشويات والمقليات وما إلى ذلك ولكن اختاري البروتين بدون دهون.
- كما أنه يجب أن تعتمدي على الخضروات والحبوب الكاملة وكذلك الألبان.
تمارين للحصول على الوجه المستدير
هناك بعض تمارين اليوجا المخصصة من أجل هذه المنطقة الخاصة في الجسم، وهذا يمنح وجهك القدرة على تحريك عضلاته بشكل أفضل مما يجعلها تجتذب إليها الدورة الدموية لتغذيتها، وبالتالي تصبح هذه المنطقة أكثر امتلاءً وجمالًا ومن هذه التمارين ما يلي:
- ابدأي بضم شفتيك على بعضهما تمامًا ثم حاولي الابتسام بينما هي مضمومة، وتسمى هذه الحركة رفع الخدين.
- بعدها ضعي أصابعك على جانبي الفم وارفعي الخدود للأعلى واستمري على ذلك حتى مرور 20 ثانية.
- احتفظي بفمك مغلقًا ومن بعدها خذي نفس عميق وابدأي بنفخ خدك من الداخل بالهواء كل ما عليك هو أن تحتفظي بكمية كبيرة من الهواء بأقصى ما تستطيعين وبعدها عدي حتى 45 ثانية.
- التمرين الثالث يتطلب منك أن تقومي بفتح فمك على هيئة الحرف O بعدها تستخدمي أناملك في تحريك الخدين إلى الأعلى والأسفل لمدة 40 ثانية تقريبًا.
- مع الاستمرار على تلك التمرينات ستجدي أن وجهك أصبح أكثر امتلاءً بالفعل.
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