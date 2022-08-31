من التجارب الملفتة.. النشا والخل للتفتيح وعلاج البشرة من التصبغات والغمقان والحبوب.. من أول استعمال وبنتيجة دايمة

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عمر شويل - جدة من التجارب الملفتة.. النشا والخل للتفتيح وعلاج البشرة من التصبغات والغمقان والحبوب، النشا والخل للتفتيح من ضمن الوصفات التي يتم البحث عنها بكثرة، وهي من الوصفات التي تعمل النساء على استخدامها لتفتيح وجوههن وأي مناطق أخرى داكنة لديهن، فالنشا مفيد جدا للوجه، حيث يساهم في تفتيحه وتجميله والتخلص من الحبوب والرؤوس السوداء ولا يتوقف الأمر عند هذا فقط بل إن هناك فوائد أخرى وآثار أكثر يفعلها النشا بالوجه وفي موضوعنا الحالي سنعرف كل شيء بخصوص الموضوع.
من التجارب الملفتة.. النشا والخل للتفتيح وعلاج البشرة من التصبغات والغمقان والحبوب
إن كنت تريد أن تعرف الطريقة التي يمكنك استخدام النشا بها من أجل تفتيح البشرة فتابع ما يلي:
- في طبق صغير ضعي بعض النشا واعجنيها ببعض الخل.
- ضعي الخليط على البشرة واحسبي إلى مرور نصف ساعة.
- والأفضل أن يترك حتى يصبح جافا، ثم يتم غسل الوجه وبعض الماء البارد وتكثيفه جيدا
- يمكنك أن تضعي بعض الكريم المرطب بعد هذه الوصفة.
- كما يمكنك أن تمسحي وجهك بماء الورد للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.
فوائد النشا لتفتيح البشرة
- من الممكن أن تحصلي على تفتيح متميز لبشرتك من خلال استخدام النشا.
- فهو يتخلص من الطبقة الخارجية للبشرة والتي تكون قد تلقت كل الضرر الحاصل من العوامل الخارجية.
- كما أنها تمد البشرة بالتغذية والعناية.
فوائد النشا لازالة الرؤوس السوداء
إن استخدمت النشا على البشرة بما فيها مناطق المسامات التي تحتوي على الحبوب أو الرؤوس السوداء ستجدينها قد أزيلت تمامًا ومع إزالتها طبعا سيتم تنظيف تلك الرؤوس السوداء نهائيا والقضاء عليها من المسامات.
كما أن وضع الخل على النشا يفيد جدا في التخلص من البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تسبب حدوث مشكلة الحبوب بالتالي فهي عامل مساعد ممتاز على التخلص من الحبوب في البشرة.
أضرار الخل للبشرة
رغم أن الخل مفيد جدا للبشرة في أكثر من ناحية إلا أنه يسبب بعض الأضرار، ومنها:
- أن استخدام الخل قد يؤدي لنتائج عكسية بالنسبة لتفتيح البشرة، وقد يؤدي إلى اسمرارها مع الوقت.
- كما أن الاستمرار على استخدامه لفترة طويلة يمكن أن يؤدي لمرض البرص.
- تطبيقه خلال المرة الواحدة على البشرة لفترة أطول من الممكن أن يؤدي لظهور بقع حمراء في البشرة.
- إن كنت تستخدمينه على وجهك بصورة مباشرة فإن هذا قد يؤدي إلى جفاف في الوجه.
- لا يعني كل ذلك أننا لا يجب أن نستخدم الخل في تفتيح البشرة، ولكن يجب أن نتخذ الاحتياطات اللازمة ونلتزم بالعدد المسموح به من المرات، وكذلك الكم المسموح به.
- كما أنه يجب أن نستخدم أي نوع من الكريمات المرطبة أو ماء الورد بعد الانتهاء من تلك العملية.
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