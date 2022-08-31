نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات السحر الخيالية.. النشا لتبييض وتفتيح لون البشرة تجعل بشرتك ناعمة وبيضاء وتنسيكي أيام البقع والغمقان في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات السحر الخيالية.. النشا لتبييض وتفتيح لون البشرة تجعل بشرتك ناعمة وبيضاء، تلجا الكثير من السيدات إلى النشا لتبييض وتفتيح لون البشرة، حيث أن الفوائد الكثيرة للنشا على البشرة تحتاج إلى استغلالها بشكل صحيح، لأنها تمنح البشرة كل ما تحتاج إليه من ترطيب وعناية وتفتيح وتجميل وتنعيم لذلك كان من الواجب علينا أن نقدم لك عدد من الوصفات التي تتيح لك الاستمتاع بشرة جميلة ونقية وشابة دائمًا.

وصفات السحر الخيالية.. النشا لتبييض وتفتيح لون البشرة تجعل بشرتك ناعمة وبيضاء

هذه الوصفة من أقوى الوصفات العاملة على تفتيح لون البشرة، حيث أن المكونات الخاصة بها تأتي كما يلي:

طبق.

كيس نشا.

أربع ليمونات كبار.

كوب زبادي سادة صغير.

الطريقة:

باستخدام أداة واحدة لمعايرة المكونات ضعي ملعقتين من النشا في الطبق.

ثم أضيفي عليهما ملعقتين من الزبادي.

قلبي جيدا المكونات في بعضها، ثم اعصري عليهما أربع ليمونات.

امزجي مرة أخرى حتى تجدي أن المزيج متلائم،

وطبقي الوصفة بالكامل على بشرتك وأي مكان تريدين تفتيحه مثل العنق، الأكواع وما إلى ذلك

لا تتركي الوصفة على وجهك أكثر من 30 دقيقة.

وبعدها يفضل أن تقومي بشطفها ببعض الماء.

هذه الوصفة قابلة للتكرار من مرتين إلى ثلاث مرات خلال الأسبوع.

النشا والبطاطس لتفتيح البشرة

المكونات:

نشا.

لبن مجفف.

حبة بطاطس متوسطة الحجم.

الطريقة: