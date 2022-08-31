نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكلات مصرية اصيلة بكل اسرارها لو زهقانة من الطبيخ غيرى سفرتك بأكل حرش يفتح النفس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أغلب الأجانب والعرب الذين يقومون بزيارة مصر يحبون تناول أكلاتها؛ لأن مصر تمتاز بالأكلات اللذيذة وخاصةً الأكلات الشعبية، وتختلف الأكلات التي تمتاز بها كل محافظة، لذلك قررنا أن نقدم لكم من خلال سطور المقال القادمة أفضل اكلات مصرية يمكنك تحضيرها في المنزل بنفس طعم الأكلات التي كانت تقدمها الأمهات المصريات قديمًا.

اكلات مصرية

إن كنت تبحث عن أهم الأكلات المصرية، وتود أن تكون بارعًا في تحضيرها؛ عليك تحضير مكونات الطرق التي نقدمها لك.

طريقة عمل المسقعة المصرية

حضري المكونات التي نعرضها عليك حتى تعدي ألذ طبق مسقعة يمكنك تذوقه، وذلك كما يلي:

المكونات:

حبة من الباذنجان الكبي.

خمس ثمرات من الفلفل الأخضر، ويفضل أن يكون حار.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ربع كيلو من الطماطم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

في البداية عليك غسل الباذنجان، وتقشيره وتقطيعه إلى حلقات سمكها مناسب.

بعد ذلك ضعي الباذنجان في كمية مناسبة من الماء المضاف إليه الملح لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي الفلفل الحار جيدًا.

بعد ذلك عليك بقلي الفلفل الحار في كمية مناسبة من الزيت الساخن.

الآن ابدئي في غسل الباذنجان وتصفيته، ثم عليك بتسخين الزيت وضعي حلقات الباذنجان، وقومي بقليها حتى يصبح ذهبي اللون.

بعد ذلك قشري الثوم وافرميه وضعي فصان في القليل من الزيت، وقلبي حتى يصبح ذهبي وتتصاعد رائحته.

ثم قومي بعصر الطماطم وضعيها على الثوم، ثم ضعي الفص الأخير من الثوم معهم.

بعد ذلك اتركي الطماطم حتى تتسبك.

ثم ضعي الملح، والفلفل الأسود.

بعد ذلك أضيفي الباذنجان إلى الصلصة والفلفل الحار وضعيها في صينية وادخليها تحت الشواية لمدة ثلاثة دقائق.

طريقة عمل الفول بالزيت الحار

يمكنك تحضير طبق الفول بطريقة بسيطة، وذلك كما يلي:

المكونات:

طبق من الفول المدمس.

حبة صغيرة من البصل.

ثلاثة ملاعق من الطحينة.

ملح.

كمون.

زيت حار.

طريقة التحضير:

ضعي ملعقة من الزيت في طاسة وقطعي البصل إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك ضعي البصل في الزيت وقلبي حتى يذبل.

ثم أضيفي الفول وضعي معه ربع كوب من الماء.

بعد ذلك وبعد أن يسخن الفول ضعي عليه الطحينة، ثم ضعي الكمون والملح وقلبي.

ثم أخيرًا ضعي الطحينة، والزيت الحار وقلبي.

في نهاية مقال اكلات مصرية فقد عرضنا عليكم أهم الأكلات التي يمتاز بها الشعب المصري والتي كانت تعدها الأمهات باستمرار؛ فهي أكلات تجعل من يتذوقها يستمر في تناولها دائمًا، فقد عرضنا طريقة المسقعة، وطريقة طبق الفول المصري.