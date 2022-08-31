نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة سكر وسر التتبيلة.. طريقة عمل الحواوشى الاسكندرانى زى المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الوصفات التي يرغب العديد من الأشخاص على إعدادها بالمنزل هي عمل الحواوشي الإسكندراني زي المحلات، ‏حيث تعتبر عجينة الحواوشي والتتبيلة الخاصة به أحد أسرار الشيفات ويبحث عنها الكثيرون، خاصة مع الإقبال الكبير من الأطفال والكبار أيضاً على شرائها، ومع الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا يفضل تناول الوصفات بالمنزل والابتعاد عن تناولها بالخارج، وباعتبار وصفة اليوم أحد أهم الوصفات المصرية سنقدم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة وبالتفصيل إلى جانب التعرف على المكونات.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني زي المحلات

يمكن إعداد الحواوشي مثل المطاعم والمحلات تماماً، بعد التعرف على سر تتبيلته الذي تجعل طعمه شهي ولذيذ للغاية، حيث أن تحضير الوصفة تتكون ثلاث مراحل، الأولى خاصة بتحضير العجينة وفيما يلي مكوناتها:

واحد كيلو من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

علبة زبادي ( 200 جرام).

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الماء الدافئ.

تتبيلة الحواوشي الإسكندراني مثل الجاهز

يمكن الحصول على طعم الحواوشي الشهي مثل الجاهز تماماً من خلال تتبيله بنفس طريقة المحلات، وفيما يلي المكونات اللازمة للحشوة الداخلية له:

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من الدهن.

فلفل حامي مفروم

واحد كيلو من مكعبات البصل.

1 طماطم مهروسة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة الفلفل الأسود

رشة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة من بهارات الحواوشي ( م .كزبرة جافة، م.ص من البابريكا، م.ص من

الكبابة الصيني، م.ص من الكمون، ½ م.ص من بودر الحبهان، ½ م.ص من القرفة والقرنفل المطحون، م.ص فلفل أسود)

رشة سكر.

طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني في البيت

أولاً طريقة عمل العجينة

في وعاء نظيف يتم وضع كلاً من الدقيق والخميرة والملح والسكر مع التقليب جيداً.

يتم إضافة كلاً من الزيت والزبادي إلى المكونات الجافة السابقة مع التقليب، يتم

إضافة الماء بشكل تدريجي حتى الحصول على القوام المناسب للعجينة مع عجنها لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

يتم ترك العجينة في مكان دافئ لتختمر ويزيد حجمها حوالي ساعة إلا ربع.

يتم اختمار العجينة يتم تقسيمها إلى كرات متساوية في الحجم.

ثانياً طريقة تحضير الحشو الداخلي