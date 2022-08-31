نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة دم الغزال والفازلين الرهيبة لتوريد الخدود والشفايف طبيعي لوجه مورد مثل ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستخدم الكثير من الفتيات المستحضرات التجميلية التي تعمل على توريد الشفايف وجعلها ذات اللون السحري التي ترغب به العديد من الفتيات حيث يقومون بإستخدام تلك المستحضرات مثل الروج الذي يعمل على توريد الشفايف حسث يعد الروج من اكثر المستحضرات التي تحتوي على مواد فعالة تسبب تشقق في الشفايف وتجعلها بشكل غير مقبول بالاضافة إلى انها بعد مرور الوقت يسبب إسمرار وغمقان في الفم وحول الشفايف لذلك ننصح بعدم إستخدام تلك المستحضرات نهائيا وعلينا بالإتجاه إلى إستخدام الوصفات الطبيعية ويتسائل الكثير من الفتيات هل من الممكن ان الوصفات الطبيعية تعمل على توريد الشفايف وتصبح الإجابه إلى ان الوصفات الطبيعية هي الوحيدة التي يكون لها القدرة على توريد الشفايف وحل جميع مشكلاتها ومن امثلة تلك الوصفات هي وصفة دم الغزال مع الفازلين الطبي ووصفة البنجر والنشا. مكونات عمل وصفة لتوريد الشفايف والخدود ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من الماء المقطر. طريقة عمل وصفة لتوريد الشفايف والخدود احضري طبق او وعاء صغير وضعي به محتويات تلك الوصفة وهي وضع اولا ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من الماء المقطر وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها

بعد تقليب تلك المكونات ببعضها قومي بإضافة نصف ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال وعليكي بالتقليب مرة اخرى حتى تتداخل دم الغزال مع الفازلين والماء المقطر ويصبح قوام ناعم وكريمي وذات لون احمر او وردي اللون.

بعد ذلك قومي بإضافة نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطي وادمجي المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام متجانس.

بعد إعداد تلك الوصفة قومي اولا بتقشير الشفايف بإستخدام المقشرات الطبيعية للتخلص من القشور والجلد الميت المتواجد بالشفايف.

بعد هذه الخطوة قومي بوضع تلك الوصفة على الشفايف بشكل يومي لانها تساعد على ترطيب الشفايف وكذلك تجعلها وردية او حمراء اللون وكذلك الخدود تصبح كالون الشفايف بدون اي اضرار على الجلد.

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