نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التفتيح.. كريم نيفيا والنشا للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم نيفيا والنشا للوجه، إن الحصول على بشرة بيضاء نقية وصافية، خالية من أي بقع داكنة أو آثار لبثور أو تصبغات، غاية تسعى لها كل امرأة، لما يضفيه لها من أنوثة وجاذبية وثقة بالنفس أمام الآخرين، ولقد أثبت أن الخلطات الطبيعية التي يستخدم بها كريم نيفيا ومسحوق النشا من الوصفات الفعالة التي تعمل على تفتيح البشرة، وتوحيد لونها، ومنحها مظهراً صحياً مفعماً بالحيوية والنضارة. كريم نيفيا والنشا للوجه المكونات ملعقة واحدة من كريم نيفيا.

ملعقة واحدة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة من اللبن البودرة.

ملعقتان من الحليب السائل. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد متوسط الحجم.

قلبي جميع المكونات معاً بشكل مستمر لبضع دقائق، إلى أن يتكون خليط سائل نسبياً متجانس القوام.

قومي بغسل بشرتك جيداً بالماء الفاتر والغسول (للوجه والرقبة)، أو الماء والصابون (للأيدي).

ثم قومي بتوزيع الخليط الناتج على بشرتك بشكل متساوي، مع تدليك بشرتك لعدة دقائق بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماماً.

ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ثم البارد.

وأخيراً قومي بترطيب مناطق الوجه والرقبة واليد بنوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك. وصفة كريم نيفيا والنشا لتبيض البشرة ملعقة طعام من كريم نيفيا.

ملعقة طعام من ماء الورد.

ملعقة واحدة من مسحوق النشا.

كبسولة زيت فيتامين (E). طريقة التحضير نقوم بخلط ماء الورد مع مسحوق النشا معاً في وعاء واحد يصلح لوضعه على النار.

ارفعي الوعاء على النار، واتركيه على النار حتى يصبح قوامه ثقيلاً، مع التقليب المستمر.

وأضيفي بعدها ملعقة شاي من عصير الليمون إلى الخليط.

ثم ارفعي الخليط من على النار، واتركيه حتى يبرد نسبياً.

وأضيفي كريم نيفيا إلى الخليط الناتج، واخلطيه جيداً.

ثم أضيفي المادة الموجودة بكبسولة فيتامين (E) إلى الماسك الناتج، مع التقليب المستمر لكافة المكونات، حتى تحصلي على ماسك متجانس.

ابدئي بفرد الماسك على المناطق التي تعاني من الاسمرار أو البقع الداكنة سواء للوجه أو الجسم.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 30 دقيقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ التفتيح.. كريم نيفيا والنشا للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة هتبقي ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.