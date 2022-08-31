نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكفتة بالطحينة والخلطة اللذيذة وبطريقة أشهر المطاعم وبطعم وريحة رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتى تريدى طعم الكفتة بالطحينة مثل التى تقدم فى المطاعم سوف نعرض إلى كل ربة منزل مكونات وطريقة عمل الكفتة بالطحينة بطعمها اللذيذ والشهى وبرائحتها الخطيرة التى لا يقاومها أحد، وتحتاج الكفتة إلى اللحمة المفرومة والبصل والبقدونس الأخضر والطحينة والخل الأبيض والثوم فهذه المكونات توجد فى كل مطبخ وتوجد أيضا فى جميع المحلات والأسواق بأسعار مناسبة جدا، ومن الأفضل أن تقومى بعمل الكفتة بالطحينة بنفسك فى منزلك حتى تضمنى نظافة وجودة اللحمة التى تصنعيها، وتضمنى صحة جيدة لكى ولأفراد عائلتك، وكفتة الطحينة هذه يمكنك تقديمها لضيوفك فى العزومات وفى المناسبات السعيدة، وتقدمها أيضا ربة المنزل لأفراد أسرتها فى مائدة الغذاء بجانب طبق من الأرز أو طبق من المكرونة على حسب الرغبة وأيضا بجانب طبق من المخلل، والكفتة يمكن أن تصنع من الفول الصويا ومن الدجاج ومن السمك، والعديد من السيدات يقوم بإضافة مثلا الأرز والبرغل فكلها تجعل الكفتة لها طعم رائع. مكونات طريقة عمل الكفتة بالطحينة كيلو من اللحمة المفرومة

ثمرة واحدة من البصل المفروم

حزمة من البقدونس الأخضر

حزمة من الكزبرة الخضراء

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

كوب واحد كبير الحجم من الطحينة

ربع كوب صغير الحجم من الماء

ربع كوب صغير الحجم من الخل الأبيض

خمسة فصوص من الثوم المفروم طريقة عمل الكفتة بالطحينة نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به اللحمة المفرومة والبصل المفروم والبقدونس الأخضر والكزبرة الخضراء والملح والفلفل الأسود والحبهان ثم يتم الخلط جيدا.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل كرات متوسطة فى الحجم ثم نضعها فى مقلاة بها زيت الزيتون ونتركها حتى تنضج ويحمر لونها ثم نجرجها من المقلاة.

وبعد ذلك نضع بصلة مقطعة فى طاسة وتقلب حتى تذبل ونضع عليها الكفتة ثم نضعها فى طبق التقديم ثم نقوم بعمل الصلصلة بتحضير وعاء به الطحينة والماء والخل الأبيض والثوم المفروم.

ثم يتم مزجها جيدا ونقوم بصب الصلصة على الكفتة، وتقدم بألف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي الكفتة بالطحينة والخلطة اللذيذة وبطريقة أشهر المطاعم وبطعم وريحة رهيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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