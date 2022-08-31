طريقة عمل حلى البيتزا اللذيذة بشكل مميز وفريد بمكونات متوفرة وبسيطة

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عمر شويل - جدة حلى البيتزا ، من الوصفات الفريدة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في أغلب المنازل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من الأدوات، كما أنها تتميز بمذاق لذيذ ومميز ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.
كما يوجد العديد من الأكلات والوصفات المميزة واللذيذة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في أغلب المطابخ مثل طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة الاقتصادية بدون دقيق، أو طريقة عمل فطائر جلاش الطاسة سريعة التحضير، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى البيتزا.
مكونات حلى البيتزا
تتميز هذه الوصفة بشكل فريد ومميز ومذاق رائع رغم بساطة مكوناتها والتي قد يكون أغلبها متوفر في المطبخ ومكوناتها كالتالي:
أولاً مكونات العجينة
- ٢ ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب إلا ربع من الماء الدافئ.
- ٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ثلث كيلو من الدقيق.
- ملعقة صغيرة إلا ربع من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- وملعقة كبيرة ونصف من الزيت النباتي.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ماء دافئ للعجن.
ثانياً مكونات الحشوة
- شوكولاتة داكنة قابلة للدهن.
- صوص شوكولاتة بيضاء.
- كريز أحمر.
طريقة التحضير
مما يميز حلى البيتزا هو مذاقها الفريد والمميز وطريقة تحضيرها البسيطة وسنتعرف فيما يلي على طريقة إعدادها وهي كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه نصف كمية السكر وجميع كمية الخميرة وكوب إلا ربع من الماء الدافئ.
- ثم نقلبهم جيدا مع بعضهم البعض ونترك الخليط لمدة عشر دقائق حتي تتفاعل الخميرة وتتكون رغوة في أعلى الخليط.
- ثم نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونضيفهم إلي خليط الخميرة ونضيف إليهم كمية السكر المتبقية مع الزيت والزبادي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كمية من الماء الدافئ تتراوح من نصف كوب إلي ثلث كوب من الماء الدافئ.
- ثم نقوم بعجن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة ٧ دقائق حتي نحصل على عجينة بقوام ناعم.
- ثم نقوم بوضع العجينة في إناء ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها تختمر لمدة ساعة.
- بعد ذلك نقوم بإحضار صينية بمقاس مناسب ونفرد العجينة بداخلها،
- وبعدما نقوم بفرد العجينة نقوم بإحداث ثقوب بواسطة عود خشبي أو بواسطة الشوكة، ثم ندخلها الفرن لمدة تتراوح من ١٢ إلي ١٠ دقائق.
- وبعدما يتم تسويتها نقوم بإخراجها ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بفرد الشوكولاتة الداكنة القابلة للدهن من الأعلي.
- ثم نزينها بصوص الشوكولاتة البيضاء والكريز الأحمر.
- ويمكننا إضافة أي نوع مفضل من المكسرات.
- ثم تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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