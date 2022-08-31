النشا والخل لبشرة مشرقة: يزيل سواد سنين بشكل مبهر وتحدي2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل لبشرة مشرقة ، الذي يعد من أفضل أنواع الكريمات التي تعمل علي تبييض وتفتيح البشرة والجسم فوري من أول استعمال للماسك دون أي إضرار جانبية بالبشرة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وناصعة البياض من مكونات طبيعية دون استخدام مواد ضارة بالبشرة، ويعمل هذا الصابون علي إعطاء البشرة حيوية وتفتيح معجزة, حيث تعد البشرة مصدر جمالهم في كل الأوقات ويجب الاهتمام بها بطريقة مضمونة، والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله, والان سوف نتعرف الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والخل لبشرة مشرقة لتفتيح وتبيض البشرة من أول استخدام ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل النشا والخل لبشرة مشرقة لتبييض البشرة والجسم بشكل خيالي2022

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير الكريم الرهيب في تفتيح وتبييض البشرة وهي كالاتي:-

ملعقتين من ماء الورد.

ثلاث ملاعق من الخل.

ملعقتين من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم الآن أفضل طريقة لتحضير الماسك بكل سهولة ودون تكلفة ومن مكونات موجودة في كل منزل للحصول علي أقوي تفتيح رباني وهي كالتالي:-

نقوم بوضع الخل في أناء عميق ونضيف النشا ونقلبهم بشكل جيدا. ثم نضيف عليه ماء الورد ونخلط جيدا حتي يصبح خليط متجانس للغاية. ثم نضيف عصير الليمون ا علي الخليط اختياري مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-