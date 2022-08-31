من قلب مطعم صبحى كابر” اعرف سر صنع الكفتة بالخلطة الجبارة لمعة جنان وطعم خطير

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عمر شويل - جدة تعتبر الكفتة من أشهر الأطباق العربية وأسهلها في التحضير، ويتميز هذا الطبق بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية حيث أن اللحوم مصدر للبروتين، يمكن تحضير الكفتة ببعض الخضار خاصة البطاطس أو الطماطم، والتي يمكن أن تزيد في بعض الأحيان من القيمة الغذائية للطبق، وهناك العديد من الطرق والوصفات المختلفة التي يمكن استخدامها لابتكار شيء يناسب أذواق الجميع، ومن أشهرها صينية الكفتة بالطحينة. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية اللذيذة على طريقة صبحى كابر والمقادير: كيلو لحم مفروم.

1 بصلة كبيرة مفرومة ومصفاة.

2 ملاعق كبيرة بقسماط.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

البقدونس المفروم.

ملح وفلفل الأسود. طريقة التحضير امزج جميع المكونات المذكورة أعلاه جيدًا.

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

أخرجى اللحم من الثلاجة وابدأ في تشكيل أصابع الكفتة.

ضعى أصابع الكفتة على أداة الشواء وابدأ في شويها فوق الفحم.

يرش ماء البصل على أصابع الكفتة أثناء الشواء.

قومى بتقليب الكفتة للتأكد من أنها استوت من جميع الجوانب. طريقة تحضير الكفتة في الفرن كيلو لحم مفروم.

حبة بصل كبيرة مقطعة ويجب تصفيتها من الماء.

بقدونس مفروم.

قليل من الملح والفلفل الأسود.

بهارات كفتة.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

4 معالق بقسماط مطحون.

بيضة. طريقة التحضير امزجى جميع المكونات جيدًا.

ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة ثم أخرجيها.

ابدأى في صنع أصابع الكفتة ورصيها على شبكة الفرن.

يرش ماء البصل فوق أصابع الكفتة.

توضع الكفتة في فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية.

أخرجيها من الفرن بعد التأكد من نضجها. طريقة تحضير الكفتة المشوية في المقلاة كيلو لحم مفروم.

1 بصلة كبيرة مفرومة ومصفاة.

1/2 حزمة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة بهارات الكفتة.

قليل من الملح والفلفل الأسود. طريقة التحضير تخلط جميع المكونات جيدًا مع اللحم المفروم.

عندما تصبح جاهزًا ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.

أخرجى الخليط من الثلاجة وقومى بتشكيل أصابع الكفتة.

خذى مقلاة كبيرة غير لاصقة وابدأى في وضع أصابع الكفتة.

توضع المقلاة على نار متوسطة وتغطى حتى تنضج بالكامل.

أشعل قطعة من الفحم وضعها في قطعة صغيرة من ورق الألمونيوم.

ضعي الفحم المحترق في وسط الكفتة وغطّيها لبضع دقائق ثم أطفئي النار.

نصائح عمل الكفتة المشوية الصحية

اختر اللحم المفروم قليل الدهن: من الأفضل اختيار اللحم المفروم قليل الدسم أو خالي من الدسم لتجنب الأضرار الصحية.

لا تضع الكثير من الملح فى الكفتة: من الأفضل عدم وضع الكثير من الملح حتى لا تضر بصحتك.

تناول الكفتة مع الطعام الصحي: يمكن وضع الكفتة المشوية مع أطباق صحية مثل:سلطة الخضار، أما إذا أكلتها مع الأرز فمن الأفضل تناول أرز بسمتي.

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