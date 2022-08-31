نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والخل القنبلة لتفتيح وتبييض البشرة دهنة واحدة هترجعك شابة في ال20 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك النشا والخل ضعيه على بشرتك قبل النوم وسوف تنبهرى بالنتيجة، وفى خلال أيام قليلة ستصبح بشرتك أفتح بكثير بإستخدام خلطة النشا والخل الرهيبة، ومهما كانت درجة السواد للبشرة تستطيع وصفة النشا والخل أن تعطى الوجه تبييض وتفتيح رهيب يسبب للفتيات والسيدات الراحة، وتتكون تلك الوصفة من مكونات ومواد طبيعية تتوافر فى كل منزل وبأسعار مناسبة تستطيع كل الفتيات شرائها، وهى تتمثل فى النشا والخل الأبيض وعصير الجزر والجلسرين وزيت جونسون، وسوف تخلص وصفة النشا والخل من كل مشاكل البشرة التى تحدث فى فصل الصيف فى أيام الحر الشديدة التى تسبب فى زيادة إفراز الوجه الدهون والزيوت وبالتالي تسبب فى إنسداد مسام البشرة وتسبب أيضا فى ظهور الحبوب الدهنية التى تظهر بلون أحمر والتى تترك آثار بقع سوداء، وأيضا أشعة الشمس التى تجعل الوجه مليئ بالتصبغات الداكنة، وفصل الشتاء فى أيام البرد الشديد يسبب فى جفاف الجلد وبالتالى يسبب فى إسمرار البشرة لذلك عليكى بإتباع وصفة النشا والخل السحرية. إليكى مكونات وصفة النشا والخل لتفتيح البشرة خمسة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الجزر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجلسرين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جونسون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين طريقة عمل خلطة النشا والخل لتفتيح البشرة فى البداية نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم تجفيفه جيدا ثم نقوم بوضع ماء الورد على البشرة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ثم نضع فيه النشا والخل الأبيض وعصير الجزر والجلسرين وزيت جونسون والفازلين.

ثم نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة النشا والخل المتجانسة.

ثم نقوم بتوزيع خلطة النشا والخل على الوجه ويتم توزيعها برفق وعناية بعيدا عن ملامستها للعين ثم نتركها لمدة نصف ساعة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء، ويكرر إستخدام هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع، وسوف نلاحظ بعد ثلاثة أسابيع الوجه أبيض وأفتح بعد إستخدام وصفة النشا والخل الخطيرة والرائعة.

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