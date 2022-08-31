نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب زبادي أعملي الفطائر المحشية السريعة بعجينة قطنية وهشة وبطعم لذيذ جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفطائر من المعجنات الأكثر شهرة فى تحضير الوجبات السريعة التى يتم تحضيرها فى أسرع وقت وبمكونات تتوافر فى كل مطبخ بأسعار رمزية جدا، وتصنع الفطائر من الزبادى والدقيق والماء والحليب وزيت الزيتون، والفطائر بالزبادي تتميز بطعم لذيذ وتتميز أيضا بأنها طرية، وسر طعم الفطائر بالزبادى هى العجينة اليتم يتم عجنها ثم فردها ثم حشوها بجميع أنواع الحشوات المختلفة مثل اللحمة المفرومة والفاهيتا والجبن بأنواعها والشاورما والتى تقدم فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء بجانب طبق من السلطة الخضراء وطبق من البطاطس المحمرة، وعليها القليل من الكاتشب، ويمكن يتم الحشو حلو على حسب الرغبة مثل العسل الأبيض والحلاوة الطحينية والشيكولاتة، والفطائر بالزبادي تقدم فى وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاى أو كوب من الحليب. مكونات عمل فطائر محشية بكوب الزبادى ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير الحجم من الزبادى

إثنين كوب كبير الحجم من الماء الفاتر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

نصفة ملعقة صغيرة الحجم من النشا

نصفة ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

مقلاة غير لاصقة طريقة عمل فطائر محشية بكوب الزبادى أولا يتم تحضير وعاء فارغ وكبير للعجن ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض المنخول الحليب البودرة والملح والسكر والنشا والبيكنج بودر ثم يتم تقليبهم جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبادى والماء الفاتر إلى الخليط الجاف ثم يتم العجين جيدا باليد، وأخيرا نقوم بإضافة زيت الزيتون مع الإستمرار فى العجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نترك عجينة الفطائر لمدة ساعة لكى ترتاح، وبعد مرور الوقت نقوم بتقطيع العجينة إلى عشرة كرات متساوية فى الحجم.

ثم نقوم بفرد كرة من كرات العجين على سطح مستوى به رشة من الدقيق حتى لا تلتصق ثم نقوم بوضعها فى المقلاة ونتركها حتى تنضج.

ثم نقوم بتقليبها على الجانب الآخر حتى تنضج ويصبح لونها بنى، وبهذا تصبح فطائر الزبادي جاهزة للحشو بطعم جميل ورائع.

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