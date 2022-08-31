نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ تتبيلة ممكن تعملي بيها كفتة الفراخ الاقتصادية بطعم وريحة ومذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكفتة من المأكولات التي ينجذب إلى تناولها العديد من الناس سواء الكبار او الصغار حيث يمكننا تناول الكفتة بالعديد من الطرق والاشكال المختلفة ومنها البعض يرغب بتناولها بكفتة الفراخ او كفتة اللحمة ولكن في المعتاد ان العديد من المطاعم الخارجية يعملون على تقديم الكفتة باللحمة حيث تباع هذه الكفتة في المطاعم بأسعار غالية الثمن بالاضافة ألى انها من المحتمل ان تحتوي على مواد سامة نتيجة لتعرضها للهواء الطلق المحمل بالملوثات ولذلك ننصح السيدات بعمل الكفتة في البيت لضمان صحتنا وصحة أبنائنا وتعتبر وصفة الكفتة سهلة وبسيطة وتحتوي على قيمة غذائية كبرى ويمكننا تناولها في وجبات الغذاء او وجبات العشاء مع العديد من المقبلات الاخرى. مكونات عمل كفتة الفراخ نصف كيلو واحد من الفراخ المفرومة.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباني.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودر.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب. طريقة عمل كفتة الفراخ احضري الكبة الكهربائية وضعي بها نصف كيلو واحد من الفراخ وضعي بها حبتان إثنان من البصل وقومي بفرمه جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك وبعد التأكد من الحصول على عجينة الفراخ وضعيها في وعاء كبير وضعي بها البهارات المشكلة وبهارات الفراخ والملح والفلفل الاسود والزيت والكاري وربع ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر.

بعد وضع جميع تلك البهارات عليكي بتقليب وعجن هذه البهارات جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام مثل العجين وحتى تتداخل البهارات في عجينة الفراخ.

بعد ذلك قومي بتشكيل عجينة الفراخ على شكل اصابع وقومي برصها في الصينية المدهونة بالسمنة وقومي بإدخالها الفرن واتركيها حتى تنضج.

عند التأكد من نضجها قومي بإخراجها حتى تبرد وعليكي بتناولها بطعم شهي ولذيذ.

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