نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنعيم وتقشير الكعبين خلطة جهنمية لعلاج تشققات القدمين في ربع ساعة لن تصدقي النتيجة السريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القدم المتشققة مشكلة شائعة في فصل الشتاء وتتجاوز أحيانًا القشور الجافة لتشعر بالتهاب وحكة واحمرار ، لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع التشققات من العمق والتسبب في تهيج الجلد. لتجنب ذلك نقدم لكي خلطات طبيعية للتخلص من تشققات القدمين والتي تعد من اكثر المشكلات ازعاجا للنساء اللواتي يعانين من تشققات القدمين بمكونات بسيطة ومتوفرة في منزلك وموفرة لنقودك بعيد عن التكلفة تماما

خلطة لعلاج تشققات القدمين في ربع ساعة

خلطة لعلاج تشققات الكعبين

خلطة الملح والجليسرين لتشقق القدمين

مكونات الخلطة :

ملعقة من الملح

ملعقتين من الجليسرين

ملعقتين من ماء الورد

ماء دافئ

حجر خفاف

طريقة استخدام الخلطة:

قومي بنقع قدميك في وعاء كبير به ماء دافئ ، مضاف اليها الملح والجليسرين وماء الورد مدة تتراوح من ربع ساعة الي ثلث ساعة تقريبا ، ثم بواسطة حجر الخفاف افركي قدميكي المتشققة به وازالة الجلد الزائد والمتشقق ، ثم اشطف القدم وجففيها وستلاحظين الفرق .

خلطة دقيق الارز لعلاج تشققات الكعبين

مكونات الخلطة:

ثلاث ملاعق من الارز المطحون

ملعقة من العسل

ثلاث قطرات من خل التفاح

طريقة تحضير الوصفة :

قومي بنقع قدميكي في الماء الدافئ مدة عشر دقائق ، ثم حضري خليط الارز والخل والعسل مع اضافة زيت اللوز لترطيب القدمين خصيصا ان كانت شديدة الجفاف ، ثم افركي قدميكي وكعبيكي بالخليط حتى تتخلصين من الجلد المتشقق والميت ، كرري هذه الخلطة ٢ مرة اسبوعيا للحصول على نتائج افضل .

خلطة الموز لعلاج تشقق القدمين

المكونات :

موزة ناضجة

الاستخدام :

قومي بهرس الموزه جيدا للحصول على بشرة ناعمه، بعد نقع وتنظيف قدميكي اتركي مهروس الموزه على قدميكي مدة ثلث ساعة حتى يستفاد قدميك من هذا المستخلص الطبيعي ، ثم اغسلي قدميكي بالماء البارد وستجدي قدميكي ناعمتين ونضرتين من نتيجة استخدام الموز .

خلطة جل الصبار لعلاج تشقق القدمين

بعد نقع القدم وتنظيفها بحجر الخفاف لازالة الجلد المتشقق والجاف ، قومي بتجفيف قدمك وادهني جل الصبار عليها بشكل وفير اي تغطية القدم كلها ، ثم ارتدي جورب ويفضل تطبيق هذه الوصفة مساء قبل النوم للحصول على نتيجة افضل صباحا ، ثم تغسل القدم جيدا وتجفف، وتكرر هذه الوصفة مدة ثلاث الي اربع مرات اسبوعيا.