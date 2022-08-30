نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة المبهرة .. استخدمي القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه وتثقيله.. هتنسي الشعر القصير والخفيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة الخلطة المبهرة .. استخدمي القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه وتثقيله، غالبًا ما يستخدم القرنفل لتطويل الشعر بسبب فوائده الرائعة للشعر فالقرنفل من التوابل السحرية التي تفيد البدن بشكل عام في صحته كما أنه مفيد أيضا للأسنان والبشرة وهو يعطي الشعر خصيصا كثير من الفوائد واللمعان والقوة والسحر ويحول شعرك من مظهر إلى آخر حتى أنك لن تكادي تتعرفين على شعرك إن رأيته بعد استخدام القرنفل ومن هنا ستتعلمي أكثر من وصفة يمكنك استخدام القرنفل بها لإطالة الشعر.
الخلطة المبهرة .. استخدمي القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه وتثقيله
استخدام القرنفل مع الشعر يمكن أن يأتي بأكثر من طريقة حيث أن القرنفل لا يختلف استخدامه إذا كنت تستخدمه مطحونا أو صحيحا أو حتى تستخدم أي جزء من أجزاء النبتة الخاصة به.
وصفة زيت القرنفل وزيت جوز الهند
هذه الخلطة تمنحك منع التساقط في الشعر مع إطالته وتنعيمه ومنحه رائحة رائعة، ويمكنك خلط بعض القطرات من هذا الزيت والزيت الآخر مع إضافة زيت الجوجوبا إن أردت ذلك.
- قبل غسل الشعر ابدئي بتدليك فروة رأسك وشعرك بالكامل بهذه الخلطة.
- انتظري حتى مرور 60 دقيقة أو ما أكثر، ثم بعدها اغسلي رأسك بالشامبو المناسب.
- جففي شعرك باستشوار من على بعد وستلاحظي الاختلاف من المرة الأولى ولكن مع الاستمرار حوالي مرتين على الأقل في الأسبوع ستجدي نتيجة ممتازة.
زيت القرنفل وزيت الزيتون للشعر الجاف
- ضعي البعض من زيت القرنفل على بعضا من زيت الزيتون ثم أضيفي عليهما قدر من القرنفل المطحون.
- ثم ادهني به فروة رأسك جيدا والشعر بالكامل، ويمكنك إضافة بعض من زيت الخروع أو لا حسب الاحتياج.
- بعد تطبيق هذا الخليط على شعرك دعيه لفتره لا تقل عن ساعتين.
- بعد مرور الفترة المطلوبة اغسلي شعرك جيدا سواء بالماء فقط أو بالماء والشامبو ثم تجففيه.
فوائد القرنفل للشعر
للقرنفل عند استخدامه مع الشعر فوائد عدة منها ما يلي:
- زيادة وصول الدم إلى البصيلات وهذا يعني أنه لو هناك أي ضرر أو تلف في الشعر ستتم معالجته.
- تجديد خلايا الشعر وجعله متجدد دائما والتخلص من الشوائب المتعلقة فيه وفي جلد الرأس.
- القرنفل يكافح الصلع ويكافح كذلك حدوث أي تساقط للشعر أو تكسره.
- القرنفل يمنحك شعرا لامعا ورائع الملمس كما أنه مع المداومة على استعمال القرنفل سيصبح أقوى وأكثر كثافة.
- يعطي شعرك رائحة جميلة ويمنع الضعف فيه ويمنحه القوة لمقاومة أي عوامل خارجية.
- كما أنه يكافح القشرة بوجه عام ويمنع الإصابة بها إن لم تكون مصابا بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة المبهرة .. استخدمي القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه وتثقيله.. هتنسي الشعر القصير والخفيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.