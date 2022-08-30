الخلطة المبهرة .. استخدمي القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه وتثقيله.. هتنسي الشعر القصير والخفيف

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عمر شويل - جدة الخلطة المبهرة .. استخدمي القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه وتثقيله، غالبًا ما يستخدم القرنفل لتطويل الشعر بسبب فوائده الرائعة للشعر فالقرنفل من التوابل السحرية التي تفيد البدن بشكل عام في صحته كما أنه مفيد أيضا للأسنان والبشرة وهو يعطي الشعر خصيصا كثير من الفوائد واللمعان والقوة والسحر ويحول شعرك من مظهر إلى آخر حتى أنك لن تكادي تتعرفين على شعرك إن رأيته بعد استخدام القرنفل ومن هنا ستتعلمي أكثر من وصفة يمكنك استخدام القرنفل بها لإطالة الشعر.

الخلطة المبهرة .. استخدمي القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه وتثقيله

استخدام القرنفل مع الشعر يمكن أن يأتي بأكثر من طريقة حيث أن القرنفل لا يختلف استخدامه إذا كنت تستخدمه مطحونا أو صحيحا أو حتى تستخدم أي جزء من أجزاء النبتة الخاصة به.

وصفة زيت القرنفل وزيت جوز الهند

هذه الخلطة تمنحك منع التساقط في الشعر مع إطالته وتنعيمه ومنحه رائحة رائعة، ويمكنك خلط بعض القطرات من هذا الزيت والزيت الآخر مع إضافة زيت الجوجوبا إن أردت ذلك.

قبل غسل الشعر ابدئي بتدليك فروة رأسك وشعرك بالكامل بهذه الخلطة.

انتظري حتى مرور 60 دقيقة أو ما أكثر، ثم بعدها اغسلي رأسك بالشامبو المناسب.

جففي شعرك باستشوار من على بعد وستلاحظي الاختلاف من المرة الأولى ولكن مع الاستمرار حوالي مرتين على الأقل في الأسبوع ستجدي نتيجة ممتازة.

زيت القرنفل وزيت الزيتون للشعر الجاف

ضعي البعض من زيت القرنفل على بعضا من زيت الزيتون ثم أضيفي عليهما قدر من القرنفل المطحون.

ثم ادهني به فروة رأسك جيدا والشعر بالكامل، ويمكنك إضافة بعض من زيت الخروع أو لا حسب الاحتياج.

بعد تطبيق هذا الخليط على شعرك دعيه لفتره لا تقل عن ساعتين.

بعد مرور الفترة المطلوبة اغسلي شعرك جيدا سواء بالماء فقط أو بالماء والشامبو ثم تجففيه.

فوائد القرنفل للشعر

للقرنفل عند استخدامه مع الشعر فوائد عدة منها ما يلي: