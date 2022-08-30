حلوى أصابع زينب بأسهل طريقة تشكيل وبمكونات من مطبخك

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عمر شويل - جدة ترتبط الحلويات الشرقية بأنواعها مثل الزلابية والكنافة والقطايف بأجواء شهر رمضان، وحلوى أصابع زينب من الحلويات الشرقية المشهورة في كل البلاد العربية، وهي حلوى لذيذة الطعم ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ويمكنك عملها بسهولة فهي لا تحتاج تخمير أو فرن، وتحضر في وقت قصير بطريقة تشكيل بسيطة وغير معقدة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل حلوى أصابع زينب بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ وبطريقة تشكيل سهلة. مكونات حلوى أصابع زينب

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل حلوى أصابع زينب اللذيذة: 2 كوب دقيق.

نصف كوب من دقيق السميد.

نصف كوب ماء.

ثلث كوب سمن بارد.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. مكونات الشربات 5 أكواب من السكر.

2 كوب ونصف من الماء.

نصف كوب من عسل الجلوكوز أو عسل النحل.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير

يتم تحضير أصابع زينب بطريقة سهلة وسريعة كما يلي: لتحضير الشربات: نضع خمس أكواب من السكر وكوبين ونصف من الماء في إناء على النار مع إضافة نصف كوب من عسل الجلوكوز أو عسل النحل وعصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من الفانيليا. عندما يصل الشربات لدرجة الغليان نتركه يغلي لمدة 15 دقيقة ثم نرفعه عن النار، ويترك حتى يبرد تماماً. طريقة تحضير أصابع زينب: في إناء عميق نضع كوبين من الدقيق ونصف كوب من دقيق السميد، ثم نضيف ثلث كوب من السمن البارد مع التقليب حتى يمتزج الدقيق والسميد مع السمن. ثم نضيف نصف كوب من الماء وربع ملعقة صغيرة من الخميرة، ونقلب المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ولا تلتصق باليد. ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة بحجم متساوي. نفرد كرة من العجين على مصفاة سلك مقلوبة ثم لفيها لتأخذ الشكل المعروف لأصابع زينب. نضع أصابع زينب مباشرةً في زيت ساخن عميق على نار متوسطة حتى تأخذ لون ذهبي. ثم نضعها في الشربات الثقيل البارد لمدة 5 دقائق ثم نخرجها من الشربات. نتركها حتى تبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.

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