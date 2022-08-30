نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الخميرة المعجزة فى فرد وتنعيم الشعر بشكل خيالي حتى لو خشن ومجعد هيكون حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتي من الفتيات التي تعاني من الشعر الخشن والذي يسبب لك حرج بين أصدقائك وأهلك وزوجك نقدم لكِ اليوم وصفة لعمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر، حيث يعتبر هذا الخليط من أفضل وصفات فرد الشعر المنزلية والتي لا تستوجبك الذهاب إلى صالونات التجميل لعمل الفرد الكيميائي والمكواه وكل ما قد يضر بصحة شعرك ويجعله أسوأ مما كان عليه، فالخميرة هي مكون مفيد جدًا لصحة الشعر ولا تعالج الخشونة فحسب وإنما لها العديد من الفوائد الإضافية التي ستلاحظينها بنفسك. طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف كبيرة من عسل النحل الأبيض. خطوات تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر:- أحضري كوب كبير وضعي بداخله كل المكونات وقلبيهم جيدًا ثم اتركي الخليط لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع المكونات وتختمر تمامًا.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك جيدًا بماء دافئ وشامبو مناسب لنوع شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام وافردي الخليط على كل قسم من الأقسام بشكل متساوي.

لفي شعرك جيدًا ثم قومي بتغطيته بأي غطاء للرأس أو حتى بواسطة كيس بلاستيكي عادي واتركيه عليها لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا ولكن بماء بارد وشامبو خالي من السلفات وأي كيميائيات ثم قومي بتجفيفه وترطيبه واستخدمي الماسك مرتين أسبوعيًا. وصفة الخميرة لتطويل الشعر القصير مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوبان صغيران من الماء الدافئ.

عصير ليمون. خطوات وطريقة عمل وصفة الخميرة لتطويل الشعر:- قومي بخلط المكونات كلها في علبة صغيرة واتركيهم لمدة ساعة بحيث تختمر الخميرة تمامًا وتتداخل مع باقي المكونات.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك جيدًا ثم قومي بواسطة فرشاة صبغ الشعر بدهن شعرك بالخليط من أول جذور الشعر حتى أطرافه.

صففي شعرك جيدًا وارفعيه على هيئة كعكة ثم قومي بتغطيته لمدة ساعة على الأقل وبعدها قومي بشطفه جيدًا.

جففي شعرك ثم قومي بترطيبه بكريم مرطب مناسب واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين الخميرة المعجزة فى فرد وتنعيم الشعر بشكل خيالي حتى لو خشن ومجعد هيكون حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.